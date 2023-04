Rafael Gallo é o convidado do Encontro de Leituras

O escritor brasileiro, Prémio José Saramago 2022, estará na sessão do clube de leitura do PÚBLICO e da Folha de São Paulo a 11 de Abril, às 22h, para discutir o romance A Dor Fantasma.

Em A Dor Fantasma, ​Rômulo Castelo é um pianista que se prepara para uma tournée na Europa onde sonha revelar ao mundo a sua mestria ao tocar em público aquela que é considerada a peça intocável de Liszt, o Rondeau Fantastique. Sobre um artista que valoriza a excelência e que se vê obrigado a interromper a sua carreira por causa de um acidente, o romance vencedor do Prémio Literário José Saramago 2022, de Rafael Gallo, coloca a questão: “Quem sou eu, se não faço mais aquilo que me definia?”

O escritor brasileiro, que nasceu em São Paulo em 1981, é o convidado da sessão do Encontro de Leituras que se realiza a 11 de Abril, às 22h de Lisboa (18h de Brasília), e acontece, como habitualmente, na plataforma Zoom. Aberta a todos os que queiram participar, o evento pode ser acedido através do ID 820 7497 2849 e da senha de acesso 538972. Aqui fica o link.

Publicado no final do mês passado pela Porto Editora, em Portugal, e pela Biblioteca Azul (Globo Livros), no Brasil, Dor Fantasma é o terceiro livro do escritor de 41 anos. Licenciado em Música, Composição e Regência pela Universidade Estadual Paulista, com um mestrado em Meios e Processos Audiovisuais e estudos na área de música para cinema, Rafael Gallo é autor de outros dois livros ainda não publicados em Portugal e ambos também premiados: Réveillon e Outros Dias, obra de contos, venceu o Prémio SESC de Literatura e foi finalista do Prémio Jabuti; o romance Rebentar recebeu em 2016 um Prémio São Paulo de Literatura (Melhor Livro do Ano — Autor Estreante até 40 Anos).

Dor Fantasma Autoria: Rafael Gallo

Editora: Porto Editora

280 págs., 16,85€

Quando em 2016 desistiu da carreira musical e optou por um emprego que lhe dá alguma tranquilidade financeira e lhe permite escrever depois do horário de trabalho, sentiu quase como se fosse uma amputação. Foi aliás essa mudança de vida que lhe deu a ideia para o romance que tem por título o sintoma de que os amputados podem sofrer.

Rafael Gallo criou um personagem trágico - à medida que avançamos na leitura vamos sendo encurralados por Rômulo e pelo seu destino - num romance em que quis abordar também a paternidade e a ausência de afecto. O professor e pianista é pai de Franz mas não consegue ter afecto por ele: o filho não corresponde aos ideais de excelência que regem a sua vida. “Rômulo é esse personagem trágico. Tem a ver com figuras como Bolsonaro, Salazar, Hitler, a tragédia deles é essa. São autoritários e arranjam alguma maneira de ter poder. Rômulo tem poder através do cargo como professor, através do prestígio como pianista e da competência que tem”, explicou o escritor numa entrevista ao Ípsilon.

O Encontro de Leituras junta leitores de língua portuguesa uma vez por mês há mais de dois anos e discute romances, ensaios, memórias, literatura de viagem e obras de jornalismo literário na presença de um escritor ou especialista convidado. É moderado pela jornalista Isabel Coutinho, responsável pelo site do PÚBLICO dedicado aos livros, o Leituras, e pelo jornalista da Folha de S. Paulo Eduardo Sombini, apresentador do Ilustríssima Conversa, podcast de livros de não-ficção.

O Encontro de Leituras está disponível em podcast no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.