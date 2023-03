Rafael Gallo: “Quero continuar sendo aquele garoto que sonhava em escrever um livro”

Dor Fantasma tem uma história que agarra e perturba. Quando abrimos o livro escrito por Rafael Gallo, as mãos de Rômulo acabam de pousar no piano. O artista tem à sua frente a partitura de Funerais, de Franz Liszt, mas não a olhará, nem virará as páginas. Rômulo Castelo, um dos maiores intérpretes de Liszt, “conhece de cor cada um desses milhares de alvos circulares, grafados entre as linhas da pauta. Sabe que não pode errar nenhum. Não vai errar.”

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt