Viver com frio, calor e bolor. Zero leva 315 relatos de pobreza energética ao Governo

Associação Zero entrega esta terça-feira ao Governo testemunhos da pobreza energética no país. Frio no Inverno, um ar irrespirável no Verão, humidade e bolor – “não posso dormir em nenhuma divisão”.

O apelo é transversal: “preciso de ajuda”. Anonimamente, 315 pessoas contaram o que se passa entre quatro paredes - chove dentro de casa, a roupa nos armários fica estragada por causa da humidade, há bolor nas paredes, não há dinheiro para combater o frio com o aquecimento. E, nas noites quentes de Verão, dormir é tarefa difícil. São as vozes de quem sabe que não se pode dar "ao luxo" de ter uma casa confortável.

Em Janeiro de 2023, pagámos 330 euros de factura de electricidade e gás natural, para manter algumas divisões da casa entre o 18 e os 20ºC, porque temos um recém-nascido Testemunho anónimo à campanha “Casa Quente Para Toda a Gente”

Esta terça-feira, a associação ZERO vai entregar junto do Ministério do Ambiente e Acção Climática e do Ministério da Habitação, 315 testemunhos recolhidos entre 28 de Fevereiro e 27 de Março de 2023 que procuram dar visibilidade, alertar e sensibilizar a população para a pobreza energética no contexto nacional.

“Já chegou aos 35 graus dentro de casa"; "Não me posso dar ao luxo de ter a casa confortável"; "Não posso dormir em nenhuma divisão"; "Em Janeiro de 2023, pagámos 330 euros de factura de electricidade e gás natural, para manter algumas divisões da casa entre o 18 e os 20 graus, porque temos um recém-nascido", são apenas algumas das frases nos testemunhos confiados à Zero.

Aqui estão as histórias de quem ainda insiste em tentar a aquecer a casa no Inverno e recebe, no fim do mês, uma factura insuportável, mas também de muitos que já não o fazem, e recorrem antes a mantas, roupas e botijas de água quente. O frio não é o único problema.

Chuva dentro de casa, a humidade a entrar pelas paredes, o bolor a pintar os tectos de preto, a roupa nos armários desfeita pelo mofo, os aquecedores desligados quando faz frio, sem forma de arrefecer o lar quando faz calor.

Os testemunhos foram recolhidos no âmbito da campanha Casa Quente para Toda a Gente, que procura “dar visibilidade a esta realidade e ajudar a dar voz às pessoas que aparentemente não são ouvidas pelas entidades que deveriam trazer soluções para combater a pobreza energética”, lê-se no site da iniciativa.

Devido a ser doente oncológica e asmática cada vez mais me sinto a piorar devido à inalação da humidade Testemunho anónimo à campanha “Casa Quente Para Toda a Gente”

A associação ZERO, segundo um comunicado de imprensa, pretende desta forma “reforçar a importância da aprovação" da Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à Pobreza Energética, que alinhada com a Estratégia Nacional de Longo Prazo para Renovação dos Edifícios (ELPRE PT) e outras medidas nacionais "será um grande passo no combate à pobreza energética".

A associação vai bater a duas portas. Primeiro, prevê-se uma primeira entrega dos testemunhos junto à Secretária de Estado da Energia e Clima, Ana Gouveia, “que já confirmou que receberá pessoalmente, também em representação do Ministro Duarte Cordeiro”, informa a ZERO. Os depoimentos serão depois também entregues no Ministério da Habitação.

O que é a pobreza energética?

Em comunicado de imprensa, a ZERO define a pobreza energética como “a incapacidade de manter a habitação com nível adequado de serviços energéticos essenciais, devido a uma combinação de baixos rendimentos, baixo desempenho energético da habitação e custos com energia”. Adiantam ainda que cerca de 3 milhões de cidadãos vivem num contexto de pobreza energética e que mais de 70% dos edifícios são ineficientes a nível energético.

A falta de acção governamental é considerada lamentável para um tema que é prioridade nacional Associação Zero

Para combater estas condições a ZERO “exige medidas urgentes”. O principal objectivo da acção desenvolvida é o de “chamar a atenção para a importância da aprovação da Estratégia Nacional de Longo Prazo para o Combate à Pobreza Energética 2022-2050”, que esteve em consulta pública até 3 de Março de 2023.

A associação quer “intervenções verdadeiramente estruturantes", desde “uma estratégia alinhada com metas e objectivos nacionais, além da Estratégia de Longo Prazo para a Renovação dos Edifícios (ELPRE), e em coordenação efectiva com outras políticas (saúde, alterações climáticas, pobreza, habitação, entre outras)”.

Assim, a recolha e entrega dos 315 testemunhos, recebidos de pessoas residentes em 118 concelhos, vem tentar aproximar a realidade nacional dos decisores políticos, para que as pessoas possam ser ouvidas e com o intuito de incentivar medidas para combater a pobreza energética.