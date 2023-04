Os bancos do nosso descontentamento

O Governo pode e deve utilizar o Instituto de Gestão do Crédito Público, para competir com os bancos na captação da poupança, e a CGD, para prestar serviços bancários a preços justos.

Entre as razões do nosso descontentamento com os bancos estão as comissões injustificadas ou excessivas e a escassa remuneração dos depósitos a prazo.