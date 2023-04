Tova sobreviveu a Auschwitz. Agora fala com as novas gerações no TikTok

Frequentemente, a conta de TikTok de Tova Friedman é inundada com perguntas como: Porque não tentou fugir de Auschwitz? Conseguia ouvir as pessoas a gritar nas câmaras de gás? Houve alguma altura em que quase morreu, mas teve uma segunda oportunidade?

Com a ajuda do seu neto de 17 anos, a mulher de 84 anos tenta transmitir a triste realidade de Auschwitz, um campo de concentração na Polónia, evitando ao mesmo tempo uma linguagem gráfica que poderia assustar os jovens que fazem as perguntas.

“Não quero afastá-los, por isso tenho de ter um pouco de cuidado com a forma de o fazer”, explica Friedman. “Sou muito cuidadosa na escolha do meu vocabulário.”

Cerca de 500.000 pessoas subscreveram a conta TikTok de Friedman, desde que ela e o neto, Aron Goodman, lançaram a página, no Outono de 2021.

O objectivo desta página é tentar combater a negação e a desinformação online sobre o Holocausto, partilhando a experiência da mulher em primeira mão — assegurando que a verdade continua viva, mesmo com o aumento de opiniões anti-semitas nos Estados Unidos.

“Tenho uma obrigação tremenda de falar”, declara Friedman numa entrevista. “Não tenho culpa de ter sobrevivido, mas tenho a obrigação de sobrevivente de falar para não esquecer.”

Nascida na Polónia, em 1938, Friedman foi forçada pelos nazis a viver num gueto judeu e, depois, em Auschwitz. Aos 6 anos, não entrou numa câmara de gás por razões que ainda hoje desconhece. Segundo as suas memórias, uma vez escondeu-se ao lado de um cadáver ainda quente para fugir aos nazis que reuniam prisioneiros para uma marcha da morte, e acabou por sair em liberdade quando Auschwitz foi libertado, em 1945, pelos russos.

Na maioria dos seus vídeos no TikTok, Friedman empoleira-se num sofá, na casa de Aron, em Morristown, New Jersey, e fala directamente para a câmara. Mas também convida a sua audiência para outros cenários, incluindo um estúdio de gravação de rádio e um carro alegórico num desfile pró-Israel.

Uma publicação mostra Friedman a segurar na manga enquanto a câmara faz zoom ao seu número de identificação de Auschwitz, tatuado no antebraço: A-27633. Num outro vídeo, Friedman segura o cartão da Cruz Vermelha que utilizou para viajar após o fim do Holocausto.

Até há algum tempo, o TikTok era totalmente desconhecido de Friedman, que inicialmente pensou que Aron estava a dizer “Tic Tac”. O neto conta que recentemente teve de lhe explicar porque não podem editar um vídeo ao vivo, como fazem com outras publicações.

Mas Friedman refere que o neto tornou a adaptação à plataforma o mais indolor possível. Aron treina-a para aproveitar ao máximo o curto tempo dos vídeos e edita as publicações depois. Sempre que a avó se sente desconfortável durante as gravações, param e retomam mais tarde.

Aron também protege Friedman dos comentários anti-semitas que por vezes recebem e diz que ele próprio tenta não perder muito tempo com eles. De acordo com a Liga Anti-Difamação, embora muito do conteúdo de TikTok seja positivo, os extremistas anti-semitas por vezes cooperam entre si, na plataforma, para difundir conteúdos de ódio e teorias conspirativas.

“Esses dão-me força para continuar este trabalho”, diz Aron. “Na sua maioria, penso no impacto positivo que conseguimos”, incluindo mensagens como a de uma professora, na Índia, que queria usar algum do material da conta com uma turma.

A informação sobre o Holocausto nas próprias aulas de Aron tem sido limitada, constata o rapaz. Embora os vídeos no TikTok não possam substituir as aulas, Aron espera que o relato da avó inspire os jovens a aprenderem mais por si próprios.

Friedman, que trabalha como terapeuta, também fala frequentemente com estudantes e outros grupos. Tudo isto, diz a sobrevivente, destina-se a fazer com que as pessoas compreendam os perigos de um ódio desenfreado.

“É um aviso para ter cuidado com o ódio que se sente por alguém ou alguma coisa”, aponta Friedman. “Não há problema em sentir aversão... Mas é uma coisa diferente agir por causa disso.”

Enquanto avó e neto tentam expandir o seu conteúdo para outras plataformas, como o Instagram, estão também a descobrir o futuro da conta “TovaTok”.

Aron vai deixar New Jersey para ir para a faculdade em St. Louis, depois do Verão, e não tem a certeza do que isso significa para o projecto. Por exemplo, poderá expandir o relato para incluir entrevistas com outros sobreviventes do Holocausto, diz, ou fazer vídeos com a avó pelo FaceTime.

Por seu lado, Friedman não está pronta para desistir da sua página TikTok. “Enquanto for viva, quero falar o máximo de tempo possível e alcançar o maior número possível de pessoas”, conclui.

Tradução: Bárbara Wong