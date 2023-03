Marcelo diz que inflação é “má notícia” e espera que medidas do Governo baixem preços

Ao lado do primeiro-ministro, o Presidente da República absteve-se de comentar aprovação da eutanásia e o pacote de habitação.

O Presidente da República assinalou que os dados sobre a inflação, divulgados esta sexta-feira sobre este mês de Março, mostram que os bens alimentares não acompanharam a tendência de descida da inflação, apontando a redução do IVA num cabaz de produtos como uma medida com possível efeito positivo.

Marcelo Rebelo de Sousa acompanha o primeiro-ministro num périplo por várias obras no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) na zona Norte e centro do país.

“O que desceu menos do que o resto [no quadro global da inflação] são os bens alimentares”, afirmou aos jornalistas, em declarações transmitidas pela SIC Notícias, depois de questionado sobre as dificuldades dos portugueses em relação ao custo de vida e às greves.

“Vamos começar pela má notícia, a inflação. A inflação, no quadro europeu ainda é elevada, é a primeira descida significativa nos últimos meses mas é pouco”, afirmou, assumindo esperar que as medidas do Governo façam descer os preços: “Vamos ver.”

Já sobre as medidas do pacote Mais Habitação, em que está incluído o polémico arrendamento coercivo, o Presidente não quis comentar, deixando em aberto todas as opções: promulgar, vetar ou enviar para o Tribunal Constitucional. “A normalidade democrática é isso”, disse.

A mesma atitude assumiu perante a aprovação, na generalidade, da nova proposta para despenalizar a morte medicamente assistida.

“Deixe [o diploma] chegar a Belém, na semana da Páscoa ou depois, é o mesmo raciocínio: se houver dúvidas de constitucionalidade, envio para o Tribunal Constitucional, se houver reservas políticas, devolvo ao Parlamento, se não promulgo”, afirmou.

Quanto ao PRR, o Presidente voltou a desejar “rápida e máxima execução” dos fundos e deu nota do entusiasmo dos envolvidos nos projectos. “Hoje a boa notícia é a boa mobilização dos autarcas, vimos em Aveiro e em Tondela, o entusiasmo das universidades, das empresas”, disse, depois de ser questionado sobre se ficou tranquilo com o que viu no terreno.