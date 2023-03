Governo chama Autoridade da Concorrência a fiscalizar IVA de 0% nos alimentos

Assim que a redução do IVA dos bens alimentares entrar em vigor, as cadeias de supermercados terão 15 dias para fazer repercutir a baixa nos preços finais, anunciou esta segunda-feira o primeiro-ministro, António Costa, ao explicar os contornos do pacto assinado com representantes dos produtores agrícolas e do retalho alimentar destinado a estabilizar e a reduzir os preços dos bens alimentares através de uma isenção temporária do IVA.

