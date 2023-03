Preços continuam a subir, mas inflação homóloga recua para 7,4% em Março

No primeiro mês em que a comparação dos preços é feita com um período em que já foi acentuado o impacto da guerra na Ucrânia, a taxa de inflação homóloga em Portugal recuou, tal como era esperado. A tendência de subida forte dos preços, no entanto, manteve-se na generalidade dos bens e serviços, excepto dos energéticos.

De acordo com os dados publicados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), os preços dos bens e serviços em Portugal subiram 1,7% em média durante o presente mês de Março, bem mais do que os 0,3% registados em Fevereiro. Mas mesmo assim, apesar de esta nova aceleração dos preços, a taxa de inflação homóloga - que representa a variação de preços face ao mesmo mês do ano passado e que é o indicador habitualmente mais seguido para avaliar a inflação - diminuiu de 8,2% em Fevereiro para 7,4% em Março.

O recuo deste indicador já era, contudo, largamente antecipado. A razão é simples: ao passar a calcular-se a variação dos preços anual com o mês de Março de 2022, passa a sentir-se um efeito base provocado pela guerra. Foi em Março do ano passado que os preços de vários bens, em particular os energéticos, dispararam de forma muito significativa (inflação mensal de 2,5%, o valor mais alto desde os anos 1990) e, por isso, a comparação que agora é feita com os preços actuais dá resultado a variações homólogas mais baixas.

É aliás evidente nos números publicados pelo INE o contributo que os bens energéticos deram para este resultado, já que passaram em Março deste ano a ficar a um nível mais baixo do que aquele que registaram em Março do ano passado, no início da guerra na Ucrânia. Em Março, os preços dos produtos energéticos caíram 0,4% e a variação face ao mesmo mês do ano passado evoluiu de 1,9% em Fevereiro para -4,4%.

Já nos bens alimentares, que mês após mês têm reforçado o seu papel como principais motores das pressões inflacionistas em Portugal, os sinais de um abrandamento dos preços são quase inexistentes. De acordo com o INE, os preços dos produtos alimentares não transformados voltaram, tal como tinha acontecido em Fevereiro, a subir 1,5% durante o mês de Março. E a variação homóloga, face a Março do ano passado, manteve-se a um nível extremamente alto, de 19,3%, com um ligeiro abrandamento (provocado pelo efeito base) face aos 20,1% de Fevereiro.

É ainda evidente o alastramento das subidas de preços às restantes categorias de bens e serviços, com uma subida mensal de 2% dos preços dos produtos excluindo alimentos não transformados e energia. Neste caso, a variação homóloga dos preços passou de 7,2% para 7%.