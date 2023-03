Estado vai poder forçar arrendamento de casas devolutas há dois anos

A versão final do pacote Mais Habitação foi aprovada depois de uma consulta pública de cerca de um mês, no âmbito da qual foram enviados mais de 2700 contributos.

As medidas propostas no "Mais Habitação", pacote legislativo que o Governo apresentou em meados de Fevereiro para dar resposta à crise no sector da habitação, foram aprovadas no Conselho de Ministros desta quinta-feira. Entre elas, está o novo regime de arrendamento forçado de casas devolutas, que, de acordo com a proposta agora aprovada, poderá ser aplicado quando as casas estiverem devolutas há mais de dois anos.

A versão final das medidas, apresentada pelo primeiro-ministro, António Costa, a ministra da Habitação, Marina Gonçalves, e o ministro das Finanças, Fernando Medina, foi aprovada depois de uma consulta pública de cerca de um mês ao pacote legislativo, no âmbito da qual foram enviados mais de 2700 contributos.

