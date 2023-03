Aprovada quarta versão da morte medicamente assistida. Segue para Belém depois da Páscoa

Novo texto dá primazia ao suicídio assistido, só sendo possível recorrer à eutanásia se for impossível ao doente auto-administrar os fármacos letais. E acaba com as classificações de sofrimento.

É a quarta versão da despenalização da morte medicamente assistida que a Assembleia da República aprova. Como esperado, teve os votos a favor do PS, IL, Bloco e PAN, a que se juntou o Livre. A bancada do PSD, que também deu liberdade de voto, votou maioritariamente contra, assim como todos os deputados do Chega e do PCP. Registaram-se algumas abstenções nas bancadas do PS e do PSD.

O texto precisará de ser sujeito a redacção final na Comissão de Assuntos Constitucionais e só seguirá para a apreciação do Presidente da República depois do prazo de três dias de publicação em Diário da Assembleia da República. O que significa que apenas chegará às mãos de Marcelo Rebelo de Sousa já depois da Páscoa.

O novo texto concertado pelos quatro partidos prevê que a morte medicamente assistida só poderá ocorrer por eutanásia quando for impossível ao doente administrar a si próprio os fármacos, ou seja, quando este não conseguir cometer suicídio assistido. Na prática, altera-se o paradigma que esteve sempre subjacente ao diploma, em que os dois métodos estavam colocados ao mesmo nível, passando agora a dar-se primazia ao suicídio medicamente assistido.

No suicídio assistido, o doente faz a si próprio a administração dos fármacos letais na presença do médico, ao passo que na eutanásia os fármacos são administrados ao doente pelo profissional de saúde.

"A morte medicamente assistida só pode ocorrer por eutanásia quando o suicídio medicamente assistido for impossível por incapacidade física do doente", estipula agora o texto, que opta por uma solução inédita a nível mundial. Não há, no entanto, qualquer referência sobre quem atesta essa incapacidade física do doente.