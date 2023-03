P24. O primeiro atraso sério no PRR é culpa de um braço de ferro entre Governo e municípios

Neste P24 percebemos o que está em causa com o jornalista Victor Ferreira.

Portugal não concluiu a descentralização na saúde dentro do prazo imposto pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), mas vai evitar uma suspensão parcial do terceiro desembolso, que deveria ser pedido esta sexta-feira. O país tinha de transferir competências para 201 municípios até 31 de Dezembro de 2022, mas tinha até 31 de Março para fazer o pedido de pagamento, tendo, na prática, mais três meses para cumprir essa meta. Neste P24 percebemos o que está em causa com o jornalista Victor Ferreira.

