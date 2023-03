Crédito à habitação de risco elevado diminuiu, mas aumentou o intermédio

Desde a entrada em vigor da medida macroprudencial para o crédito, em 2018, “observou-se uma melhoria contínua do perfil de risco dos mutuários com crédito à habitação”, garante o Banco de Portugal (BdP). E dá como exemplo a queda de 23% para 3% a percentagem de crédito concedido a mutuários de risco elevado, no período entre no terceiro trimestre de 2018 e o final de 2022.

No critério de “elevado risco” inclui o rácio DSTI (do inglês debt service-to-income) – ou a taxa de esforço (percentagem de rendimento líquido afecto ao pagamento do crédito) –, superior a 60%, e/ou rácio LTV (de loan-to-value, que mede a relação entre valor do imóvel/empréstimo), superior a 90%.

A redução dos empréstimos de risco é muito significativa, mas boa parte dessa redução passou para as novas operações a mutuários com perfil de risco intermédio, cujo peso aumentou de 26%, no terceiro trimestre de 2018, para 48% em 2022. Ou seja, para perto de metade das operações.

Os dados são do último relatório de acompanhamento da recomendação macroprudencial sobre novos créditos a consumidores, divulgado pelo Banco de Portugal esta sexta-feira. E que mostra ainda que os jovens até aos 30 anos continuaram no último ano a representar a fatia mais pequena, cerca de 16%, enquanto aumentaram os mutuários com idades entre 40 e 50 anos, de 27%, em 2017, para 32% no último ano.