Fim-de-semana na TV: da Lua à Bíblia com os anjos (e demónios) da Victoria’s Secret

CINEMA

Os Irmãos Sisters

Fox Movies, sábado, 21h15

Oregon (EUA), meados do século XIX. Os irmãos Eli e Charlie, que ganham a vida como assassinos a soldo, são contratados para eliminar um explorador de minas que descobriu um método inovador de encontrar ouro. Mas um deles começa a ter dúvidas sobre o seu modo de vida.

Baseado no romance de Patrick deWitt, este western em ambiência negra ganhou quatro Césares (em nove nomeações), incluindo o de melhor realizador para Jacques Audiard, que já recebera o Leão de Prata em Veneza. John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed e Rebecca Root assumem as personagens.

Fragmentado

SyFy, sábado, 21h30

Diagnosticado com transtorno dissociativo de identidade, Kevin tem 23 personalidades distintas. Um dia, rapta três raparigas que aprisiona numa cave. Depois de tentarem fugir, elas percebem que só entendendo cada uma das facetas de Kevin poderão encontrar forma de sair dali com vida. Mas ele parece esconder uma 24.ª personalidade...

Com James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Haley Lu Richardson e Jessica Sula, um thriller psicológico escrito e realizado por M. Night Shyamalan.

A Missão

Cinemundo, sábado, 22h40

Frank Kitchen, um assassino contratado, é capturado por uma cirurgiã que o submete a uma operação de mudança de sexo. Quando volta a si, canaliza todo o choque, o treino e a fúria para um único objectivo: encontrar os responsáveis e fazê-los pagar.

Com Michelle Rodriguez, Tony Shalhoub, Anthony LaPaglia, Caitlin Gerard e Sigourney Weaver, um thriller sobre vingança, assinado por Walter Hill, segundo um argumento seu e de Denis Hamill.

98 Octanas

RTP2, sábado, 23h57

Dinis (Rogério Samora) pára para descansar numa estação de serviço. Maria (Carla Chambel) também lá está. Quase sem palavras, partem os dois no carro dele. A partir daí, sucedem-se motéis, conversas, silêncios, mistérios e revelações.

98 Octanas foi a segunda colaboração de argumento entre o realizador Fernando Lopes e o crítico de cinema João Lopes, depois de Lá Fora.

Casa Gucci

Nos Studios, domingo, 21h15

Patrizia Reggiani é uma mulher de origem humilde que, em 1972, se casa com o multimilionário Maurizio Gucci, herdeiro da famosa marca italiana de moda. A paixão inicial acaba por esfriar e, depois de um casamento atribulado de 15 anos, o casal separa-se. Quando Maurizio anuncia a intenção de voltar a casar-se, Patrizia toma uma decisão que mudará para sempre a vida de todos.

Ridley Scott assina, com argumento de Roberto Bentivegna, este filme baseado no livro biográfico de Sara Gay Forden, com Lady Gaga, Salma Hayek, Jared Leto, Al Pacino, Adam Driver e Jeremy Irons nos papéis principais.

O Duque

TVCine Top, domingo, 21h30

Jim Broadbent e Helen Mirren dão vida à história (real) do sexagenário que, nos anos 1960, conseguiu roubar um quadro de Goya da National Gallery, em Londres. O Duque foi um dos últimos trabalhos do realizador Roger Michell. O argumento é de Richard Bean e Clive Coleman.

Crown Vic

AMC, domingo, 22h13

Thriller policial escrito e realizado por Joel Souza, com acção concentrada numa só noite. Dois agentes (Thomas Jane e Luke Kleintank) patrulham o centro de Los Angeles. Um é veterano, com modos próprios de lidar com situações difíceis; o outro, um novato cheio de ideais ainda frescos da academia.

SÉRIE

Ku’damm 63: Toca a dançar

RTP2, domingo, 22h04

Composta por três episódios (para ver ao domingo), a minissérie alemã segue as lutas profissionais e pessoais das mulheres da família Schollack (mãe e três filhas), proprietárias de uma escola de dança na Berlim dos anos 1960.

DOCUMENTÁRIOS

Patriarcado, Uma História por Acabar

TVCine Edition, sábado, 16h50

“Empoderamento feminino e desconstrução da masculinidade hegemónica” são os temas levantados pelas entrevistas feitas a 20 activistas por Pedro Serra (realizador) e Vanessa Rodrigues (assistente de produção e realização).

No Outro Lado da Lua

RTP2, sábado, 17h26

O lado escondido do nosso satélite natural revela-se cada vez mais, em boa parte graças à exploração levada a cabo pelo programa espacial chinês, no qual se foca este documentário realizado por François-Xavier Vives, em colaboração com o especialista em física teórica Christophe Galfard.

O acesso aos arquivos e os testemunhos de cientistas envolvidos permitem avaliar os avanços tecnológicos, conhecer os mais recentes dados e perspectivar o futuro da ligação da Humanidade à Lua.

Victoria’s Secret: Anjos e Demónios

TVCine Edition, domingo, 20h10

Estreia. Matt Tyrnauer, jornalista e realizador responsável, por exemplo, pelo documentário Valentino: O Último Imperador, assina esta minissérie que documenta a ascensão e queda da marca de lingerie que, durante anos, transformou supermodelos em “anjos” de tamanho único a desfilarem nas passarelas.

Mas o foco é outro: Les Wexner, o homem que fez milhões à frente da empresa, até ficar sob escrutínio por causa das suas estreitas ligações pessoais e profissionais a Jeffrey Epstein, o magnata financeiro condenado por crimes sexuais.

A Pedalar pelo Japão

RTP2, domingo, 20h10

“Pedale por paisagens inspiradoras do Japão, conheça os locais e descubra tradições vivas de um Japão desconhecido”. É com este convite que a NHK, a estação pública nipónica, apresenta a sua série documental, que neste domingo regressa à RTP2 para exibição semanal.

A bicicleta é eleita como o melhor meio para fugir ao lugar-comum dos guias turísticos e revelar a autenticidade do país. Os guias são dois ciclistas experimentados: o australiano Zac Reynolds e o norte-americano Michael J. Rice, ambos radicados no Japão. O primeiro episódio é uma jornada de 370 quilómetros, com passagem por Kochi e pelo rio Shimanto.

Histórias Misteriosas da Bíblia

História, domingo, 22h15

Estreia. Com recurso a dados recentes e novas tecnologias, faz-se o rastreio científico da origem de episódios religiosos que são tão famosos como intrigantes, da Arca da Aliança às aparições de Fátima, passando pelo Santo Graal ou pela própria existência de Jesus.

Emitida diariamente em dose dupla de episódios (são seis no total), a série documental inaugura o Especial Semana Santa, que também inclui a estreia de Judeia e Roma: O Conflito Final, com transmissão na terça e na quarta-feira, perto da meia-noite.

TEATRO

Les Glaciers Grondants

RTP2, sábado, 22h05

De que forma somos condicionados, a nível individual e colectivo, pelos fenómenos meteorológicos? Que impacto psicológico têm sobre nós? Como nos adaptamos às mudanças climáticas? Movido por estas interrogações, David Lescot escreveu e encenou esta peça, convocando outras artes performativas como a dança, o circo ou a música.

Foto Les Glaciers Grondants DR

MÚSICA

Womex 22 - Aywa e Derya Yildirim & Grup Simsek

RTP2, domingo, 23h38

Continuam as emissões de concertos gravados no Womex 2022, o encontro de músicas do mundo que se realizou em Outubro, em Lisboa. Desta vez, ouvem-se sons de Marrocos com os Aywa e da Turquia com Derya Yildirim & Grup Simsek.

INFANTIL

Gigantosaurus

Disney Jr., sábado, 6h25

Novos episódios da série animada passada no tempo dos dinossauros. É protagonizada por quatro jovens amigos de espécies (e feitios) diferentes, que vão vivendo aventuras em que o enorme – e não tão terrível – Giganto está sempre à espreita.

Hamster & Gretel

Disney Channel, sábado, 10h10

Estreia. Gretel tem um hamster que faz muito mais do que andar às voltas na sua roda. Tal como a dona, é dotado de superpoderes conferidos por extraterrestres. O irmão dela não foi agraciado, mas participa como ajudante e cérebro por detrás das missões destes heróis que defendem a Terra em segredo.

Uma Aventura do Outro Mundo (VP)

Panda Kids, domingo, 13h30

Comédia animada com realização dos irmãos Wolfgang e Christoph Lauenstein, responsáveis pela oscarizada curta Balance. Luís, um rapaz solitário de 12 anos, conhece três alienígenas cuja nave se despenhou no seu quintal. Mas os novos amigos estão sob ameaça de um inimigo mortal: o pai de Luís, um ovnilogista convicto de que extraterrestres são seres muito perigosos.