As imagens da implacável tempestade de Primavera que atinge os EUA

Apesar da chegada da Primavera, prevê-se que tempestades severas continuem a devastar os EUA. Esperava-se esta sexta-feira e sábado que uma frente de uma intensa tempestade atingisse a região desde os Grandes Lagos até ao Texas, carregando nevões, tornados e chuvas torrenciais, avisam os meteorologistas. Na Califórnia, a água engoliu estradas, árvores e casas.

A revista Nature publicou, esta sexta-feira, um artigo onde explica a ciência por trás das condições climatéricas extremas sentidas nos últimos meses na região da Califórnia que foi atingida por, escrevem os autores, “uma série implacável de ‘rios atmosféricos’”.

Nos últimos três meses, a Califórnia tem sido atingida por fortes tempestades, que resultaram em cheias, nevões e dezenas de mortes. Algo incomum para uma área que, durante muitos anos, sofria sobretudo de situações de seca. Os níveis de chuva e de neve deste Inverno no estado norte-americano alcançaram níveis recorde.

Os “rios atmosféricos” são densas massas de ar húmido transportadas desde os trópicos até latitudes mais altas. Quando estas massas de ar passam por zonas montanhosas “condensam-se em nuvens que produzem chuvas muito fortes e neve”, explicou Alison Michaelis, cientista atmosférico na Universidade Northen Illinois, à revista Nature.

Este fenómeno, segundo o artigo na revista, contribui para metade das chuvas e neves anuais na zona ocidental dos Estados Unidos e podem “transportar quantidades enormes de humidade, algumas descarregando mesmo o dobro da quantidade de água do rio Amazonas”.

Os dados do Scripps Institution of Oceanography da Universidade de San Diego, citados pela Nature, indicam que, desde Novembro, passaram 31 rios atmosféricos pela Califórnia, dos quais “mais de metade com intensidades entre moderada a extrema”.

Andrew Schwarts, cientista que lidera o laboratório central de neve da Universidade de Califórnia, relaciona as alterações climáticas à maior frequência e intensidade dos “rios atmosféricos”. O aquecimento da atmosfera, explica Schwarts à Nature, fez com que a frequência deste fenómeno aumentasse, o que resultou num maior armazenamento de humidade nas massas de ar, levando à queda mais intensa de neve e de chuva.

A Califórnia, explica ainda o cientista, tem estado entre períodos secos e húmidos que são, agora, mais extremos do que no passado. “E, apesar de esta variabilidade sempre ter existido, está a ser amplificada por causa das alterações climáticas.”

Segundo as previsões para a Primavera da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA citadas pela revista, depois de três dos anos mais secos na história da Califórnia, toda esta água permitiu que o estado saísse de um panorama de seca “extrema” e “excepcional”, em que se encontrava desde 2020.

No entanto, avisa Tom Corringham, economista de investigação no Scripps, Instituto de Oceanografia, há uma corrida contra o tempo. Se, à medida que a neve derrete, a água não for recolhida e distribuída por locais onde é necessária pode acabar no oceano e “isso não é ideal para a gestão de água”, comenta.

Esta sexta-feira os alertas nos EUA estão um pouco por todo o lado. O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) previa tempestades de grande amplitude e severas para esta sexta-feira e sábado, nas regiões do vale do Médio Mississippi e a leste para os vales do baixo Ohio e Tennessee, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS). A hipótese de tornados constituía a ameaça mais relevante.

O maior risco de tornados estava assinalado na região que abrange o leste do Iowa, noroeste do Illinois e nordeste do Missouri, e uma área separada a Sul, abrangendo o nordeste do Arkansas, o sul do Missouri, o extremo oeste do Kentucky e oeste do Tennessee, acrescentou.

Estas áreas são o lar de mais de 3,5 milhões de residentes, incluindo cidades como Memphis, Tennessee, Cedar Rapids e Davenport, Iowa, e Jonesboro, Arkansas, informou o NWS Storm Prediction Center em Oklahoma. Outras cidades potencialmente em perigo de serem varridas por tornados mas com menor risco incluíam Chicago, Nashville, Tennessee, St. Louis, Missouri, Madison, Wisconsin e Des Moines, Iowa.

"Há um potencial para alguns tornados muito fortes e alguns tornados que podem estar no terreno durante bastante tempo, especialmente no norte do Arkansas e oeste do Tennessee", disse John Feerick, meteorologista sénior do serviço privado de previsões AccuWeather. "É certamente algo para o qual as pessoas naquela área do país precisam de estar preparadas."

Em contraste com o tempo extremamente húmido e ventoso ao longo da borda leste, no sudoeste vai surgir um risco muito diferente, uma vez que as condições de vento e baixa humidade se combinam para constituir uma ameaça acrescida de incêndios florestais.

Foram emitidos alertas vermelhos para risco de incêndio e avisos de vento forte do leste do Novo México através do oeste do Texas, grande parte do Oklahoma, sul e oeste do Kansas e sudeste do Colorado - áreas muito secas.