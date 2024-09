Também viajamos através das melhores fotografias minimalistas de 2024

E se o turismo de impacto mínimo também passasse pelas fotografias que tirámos nas nossas viagens e explorações? Poucas fotos e boas, se possível sem revelar tudo daquele sítio que nos marcou e garantindo que as gerações futuras também possam usufruir de momentos únicos e das mesmas paisagens deslumbrantes.

Não foi para isso que foram criados os Minimalist Photography Awards (organizado pela revista Black & White Minimalism), na sua sexta edição, mas, de certa forma, é assim que os vemos, como uma forma de viajar sem termos que gastar os recursos do planeta ou sem sobrecarregarmos esta ou aquela montanha, este ou aquele lago. As fotografias que aqui mostramos são momentos de inspiração, muitos deles captados após longos períodos de estudo do local, da luz, da flora, das estações do ano e dos hábitos de quem os vive.

De entre 3400 candidaturas, os elementos do júri escolheram as melhores nas 12 categorias a concurso. Daí, a Fugas fez a sua selecção — não esquecendo que Eva Chupikova foi nomeada Minimalist Photographer of the Year pela sua série de retratos Anna.

“Estas imagens convidam-nos a fazer uma pausa, a reflectir e a apreciar as nuances subtis da estética minimalista”, comentou Milad Safabakhsh, presidente dos Minimalist Photography Awards.