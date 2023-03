Oposição soma críticas ao pacote da habitação

Eram esperadas as críticas dos partidos da oposição à última tranche de medidas do pacote Mais Habitação, mas desta vez vieram acompanhadas por uma ironia apontada pela IL e pelo PSD: o Governo escolheu apresentar a estratégia dentro de uma tenda.

André Ventura afirma que o Governo levou a cabo "algumas mudanças fruto da pressão da oposição e do Presidente da República e que as medidas continuam a sofrer de "insuficiências" face ao que é preciso: não há incentivos para compra da primeira habitação e poucos existem para os jovens, a reforma acaba por ser apenas uma diferença entre territórios de baixa e de alta densidade.

Para além da "teimosia" em manter o arrendamento coercivo, embora só para zonas de alta densidade e alguns tipos de imóveis, ou seja, "pode-se expropriar em Lisboa e não no Baixo Alentejo. Isto mostra uma política urbanística errada".

"Fernando Medina transformou em aumentos fiscais o que eram benefícios fiscais", diz o presidente do Chega, exemplificando com o fim da isenção de mais-valias em algumas situações. "É um pacote fiscal de aumento de impostos disfarçado de pacote de habitação" que "abala a confiança dos proprietários e investidores" e terá um "efeito pernicioso" no mercado.

A líder da bancada comunista Paula Santos diz que há uma "mão cheia de benefícios fiscais para os que têm ganho com a especulação da habitação (fundos e grandes proprietários) e ausência de soluções" para a falta de habitação pública. "Não há uma resposta eficaz para proteger inquilinos e arrendatários" (como a revogação da actual lei, como o PCP já propôs várias vezes) e para quem tem crédito à habitação devia-se pôr os lucros da banca a pagar a subida dos juros.

O social-democrata Paulo Rios de Oliveira recordou a "grande convicção" com que o Governo anuncia sucessivamente medidas. "É um Governo que vive de PowerPoints e de anúncios. Depois de uma consulta pública em que o Governo foi tão criticado, fez um aparente recuo mas mantém o ataque à propriedade privada e ao alojamento local, violando a confiança do mercado." O deputado garantiu que "com o PSD não haverá arrendamento forçado e o alojamento local não será gerido a partir de Lisboa".

Questionado pelos jornalistas sobre o desafio lançado pela IL sobre o pedido de fiscalização sucessiva das medidas se forem aprovadas e promulgadas pelo Presidente da República, Paulo Rios de Oliveira foi contido: disse que o PSD está ainda a "analisar as medidas" e vai esperar pelo que o PS colocar no debate das medidas no Parlamento. Mas criticou que o primeiro-ministro "atire para cima da Assembleia a resolução de problemas" e apontou a "ironia infeliz de vir falar de habitação a partir de uma tenda".