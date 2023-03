IL desafia PSD para fazerem caminho juntos na habitação e no Governo

PSD foi confirmar a origem da paternidade do conceito de “arrendamento coercivo” e “é do PS” de Guterres e Sócrates.

A Iniciativa Liberal desafiou esta tarde o PSD para fazerem um caminho juntos na questão da habitação, pedindo a fiscalização sucessiva das medidas apresentadas pelo Governo, mas também para darem "um novo caminho" ao país. O abrir de braços foi do líder liberal Rui Rocha durante o período de declarações políticas, quando respondia a uma interpelação da social-democrata Márcia Passos.

A deputada do PSD contrariou a versão de António Costa que, no debate da passada semana, argumentou que a possibilidade do arrendamento coercivo foi criada por uma lei do Governo de Passos Coelho, em 2014. Fazendo "arqueologia" legislativa, Márcia Passos apontou que a "paternidade" da medida "é do PS". Foi em 2000, com António Guterres, que o conceito de arrendamento forçado foi introduzido na lei, e depois usado noutra lei de José Sócrates em 2009.

Em 2014, descreveu Márcia Passos, esse arrendamento era na "necessidade de reabilitação de prédios que estão altamente degradados e que põem em risco a segurança de quem lá vive e de quem passe na via pública", e não para casas que estão em perfeitas condições para serem arrendados, como agora. E questionou a IL sobre se está com o PSD na promessa de revogação da medida se for Governo.

Na resposta, Rui Rocha disse que PS está a "tentar mistificar as questões e descalçar a bota do arrendamento coercivo", ao empurrar para os municípios a responsabilidade por aplicar a medida. A IL, disse o seu presidente, "está totalmente disponível para todo um novo caminho com o PSD de que Portugal precisa porque este Governo está esgotado". E desafiou o PSD "para o pedido de fiscalização sucessiva destas normas".