Madonna vai a Nashville protestar contra lei que limita espectáculos de drag queens

O estado do Tennessee, nos EUA, aprovou uma lei que limita os espectáculos de drag queens e, por isso, Madonna vai dar um concerto em Nashville, para protestar contra a nova legislação, e doará parte das receitas a organizações transgénero.

O Tennessee é o primeiro estado a aprovar uma lei que restringe os espectáculos de drag queens em espaços públicos e em locais onde possam ser vistos por menores, além de ter decidido limitar o acesso de menores à terapia hormonal para mudança de sexo. A lei entrará em vigor a 1 de Julho.

Em protesto contra estas alterações legislativas, Madonna decidiu acrescentar uma data à sua digressão e incluiu a capital do estado, onde actuará a 22 de Dezembro com a intenção de angariar fundos para organizações de direitos dos transgéneros. A artista doará uma parte das receitas, não especificando a percentagem nem as organizações.

"A opressão das pessoas LGBTQ+ não só é inaceitável e desumana, como está a criar um ambiente inseguro e a tornar a América um lugar perigoso para os nossos cidadãos mais vulneráveis, especialmente as mulheres trans negras", escreveu a cantora na sua conta de Instagram, que tem quase 19 milhões de seguidores. Madonna classifica a lei de "patética" e "infundada".

Actualmente, o governador do Tennessee é o republicano Bill Lee, também o Texas, liderado pelo republicano Greg Abbott está a considerar legislação semelhante, propondo multas até dez mil dólares quando esses espectáculos forem realizados em espaços públicos ou na presença de menores.

Para os republicanos, estes espectáculos podem influenciar os menores. "Os espectáculos de drag queens são sexualmente explícitos e expõem as crianças a questões de sexualidade e identidade que devem ser reservadas aos adultos", defende Bryan Hughes, senador republicano do Texas, a um órgão de comunicação social local, citado pelo El País.

A Celebration World Tour promete mergulhar o público numa viagem pela carreira da cantora desde o seu primeiro álbum, Madonna, de 1983, até Madame X, de 2019, incluindo uma homenagem à cidade de Nova Iorque, onde começou a sua carreira. A digressão começa a 15 de Julho, em Vancouver, Canadá, e chegará à Europa, a Londres (14, 15, 17 e 18 de Outubro; 5 e 6 de Dezembro), Barcelona (1 e 2 de Novembro), Lisboa (6 e 7 de Novembro) e Paris (12, 13, 19 e 20 de Novembro), num total de quase uma centena de concertos para os quais já foram vendidos mais de 600.000 bilhetes.