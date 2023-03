Évora estreia mais luxo: hotel Hilton abre em Maio

O Grupo Mercan prevê abrir, em Maio, um hotel, de quatro estrelas, em Évora e está a construir outro, de três estrelas, também na cidade alentejana, que pretende inaugurar em 2024.

Os projectos das futuras unidades hoteleiras envolvem um investimento global na ordem dos 37,8 milhões de euros, indicou hoje uma fonte do grupo canadiano, numa resposta à agência Lusa através de correio electrónico.

Localizado junto ao Rossio de São Brás, à entrada do centro histórico da cidade alentejana, o Hilton Garden Inn Évora encontra-se em "fase final da construção e últimos acabamentos" e prevê-se que abra portas em Maio deste ano, segundo o grupo.

Foto Hilton Garden Inn Évora (imagens de divulgação) dr

Com um investimento de 21 milhões de euros, este hotel, de quatro estrelas, vai criar 62 postos de trabalho directos, na fase de operação, enquanto a fase de construção implicou 80 postos de trabalho.

De acordo com o Grupo Mercan, o Hilton Garden Inn Évora vai ter 130 quartos, piscina exterior na cobertura, bar, esplanada, restaurante, ginásio e uma sala de reuniões com capacidade para 130 pessoas.

Foto Hilton Garden Inn Évora (imagens de divulgação) dr

O projecto de arquitectura da futura unidade hoteleira tem a assinatura de Rui Silva Russo Atelier de Arquitetura e os interiores foram desenvolvidos pelo estúdio Nano Design.

Já o outro hotel que o grupo canadiano está a construir em Évora resulta da reabilitação e adaptação de um edifício que se encontrava devoluto, situado na zona das Portas de Avis, perto da muralha e do Templo Romano.

O denominado Holiday Inn Express Évora, de três estrelas, fruto de um investimento de 16,8 milhões de euros, encontra-se em "fase avançada de construção" e a sua abertura está prevista para o "segundo trimestre de 2024".

"Foram criados cerca de 50 postos de trabalho durante a construção e criará 36 postos de trabalho permanentes durante a sua operação", adiantou o Grupo Mercan.

Foto Hilton Garden Inn Évora (imagens de divulgação) dr

Foto Hilton Garden Inn Évora (imagens de divulgação) dr

A unidade terá 76 quartos, piscina exterior, restaurante, bar e sala de reuniões, assinalou, argumentando que o empreendimento foi pensado "idealmente para viajantes de lazer e de negócios que queiram desfrutar da história e cultura de Évora".

Tal como o projecto de arquitectura do Hilton Garden Inn Évora, também este conta com a assinatura de Rui Silva Russo Atelier de Arquitetura, enquanto os interiores vão ser desenvolvidos pelo estúdio Lemon Variance.

Foto Hilton Garden Inn Évora (imagens de divulgação) dr

Estes dois hotéis de Évora vão ser os primeiros do Grupo Mercan no Alentejo, que vai construir um outro, de quatro estrelas, na Praia da Costa de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém, previsto abrir no verão de 2024.

O Grupo Mercan Properties desenvolve projectos imobiliários no ramo do turismo em Portugal e conta, actualmente, com 27 projectos no país, localizados no Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Lisboa, Amarante, Évora, Beja, Vila Nova de Santo André e Algarve.