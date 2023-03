easyJet reabre base de Faro para a Primavera-Verão

A Primavera-Verão da easyJet prossegue a bom ritmo: depois de iniciar voos Lisboa-Menorca e estar prestes a rumar a Ibiza, de Lisboa e Porto, a companhia acaba de retomar a "actividade da sua base sazonal no Algarve".

A base estará operacional "até ao final de Outubro", informam. No total, a easyJet opera 21 rotas no Algarve.

Desde o Verão de 2021 que a empresa tem base em Faro e, com a volta à acção no domingo, garantirá quatro aviões baseados no Aeroporto Gago Coutinho (assim baptizado no Verão passado), mais "cinco não-baseados". Capacidade total estimada: 2,1 milhões de lugares, um valor 15 pontos percentuais acima do registado em 2022.

Em termos de trabalhadores, segundo o director para Portugal da easyJet, José Lopes, o investimento da companhia " originou mais de 130 contratos directos".

Os destinos de e para Faro

Amesterdão, Barcelona, Berlim, Milão, Basileia e Genebra (Suíça), Belfast (Irlanda), Birmingham, Bristol e Manchester (Inglaterra), Londres (Gatwick, Luton, Southend), Glasgow (Escócia), Londres (Gatwick, Luton, Southend), Lyon, Nantes, Bordéus, Paris (Charles de Gualle e Orly) e Toulouse (França).

No site da easyJet, os preços mais baixos promovidos desde o aeroporto algarvio andam em redor dos 19/25 euros por estas alturas (por trajecto), contando-se aqui destinos como Paris Orly, Toulouse, Bristol, Lyon, Basileia ou Barcelona. O mais caro: Berlim, que surgia agora com valores desde cerca de 73 euros por trajecto (logo a seguir a Amesterdão, desde 53€). Todos estes são valores mínimos promocionais, que natural e facilmente podem aumentar e muito dependendo da procura, do período e dias de voo.