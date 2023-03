easyJet já voa de Lisboa para as Baleares com preços anunciados a partir de 20€

Os voos entre a capital portuguesa e a ilha de Menorca arrancaram no domingo. Segunda-feira, descolaram os aviões com destino a Maiorca. Segue-se nova rota para Ibiza. Do Porto, a novidade é Orly.

A companhia aérea de viagens de baixo custo easyJet já estreou os seus voos entre Lisboa e as espanholas ilhas Baleares. No domingo, 26 de Março, descolou o primeiro voo em direcção a Mahón, na ilha de Menorca, e esta segunda-feira arrancou a rota para Palma, na maior ilha do arquipélago espanhol.

Os voos para Menorca, conhecida sobretudo pelas suas praias e calas (enseadas) de postal ilustrado, acontecem aos domingos e quintas-feiras, e a companhia anuncia preços a partir dos 29€ por trajecto. Já as viagens para Maiorca decorrem às segundas e às quintas-feiras, com valores anunciados de 20€ por trajecto. Uma pesquisa rápida no site da easyJet mostra que é preciso procurar bem para conseguir estas tarifas. Mas consegue-se: em Abril, por exemplo, é possível voar até Menorca por 57,48€, ida e volta.

"Os voos para Menorca e Palma de Maiorca foram os primeiros de ligação directa às ilhas Baleares espanholas, a que se juntarão voos directos para Ibiza, a partir de 17€", anuncia ainda a easyJet, em comunicado. De Ibiza saem os barcos que dão acesso a Formentera, considerada por muitos como a mais bela (e também mais exclusiva) ilha das Baleares.

Estas novas rotas juntam-se a um conjunto de outras que serão inauguradas pela easyJet este Verão, "onde também se inclui a ligação diária entre o Porto e Paris (Orly), cujo primeiro voo foi operado este domingo", lê-se ainda.

"A easyJet está empenhada em oferecer novas e diversificadas rotas aos portugueses, por isso, inaugurou este fim-de-semana uma rota importante a partir do Porto – a ligação a Paris – e uma rota que permite viajar para um destino paradisíaco como Menorca, à qual se junta hoje [esta segunda-feira] o primeiro voo efectuado entre Lisboa e Palma de Maiorca", comenta José Lopes, director-geral da easyJet Portugal, citado no mesmo comunicado.

A rota entre o Porto e Paris faz parte de um conjunto de novas rotas que a easyJet inaugura este Verão a partir do Porto e que inclui ligações a Nápoles e Palermo (Itália) e a Glasgow (Escócia).