Contas do Banco de Portugal ainda resistiram em 2022

Numa altura em que vários bancos centrais na zona euro, incluindo o BCE, revelam os prejuízos que registaram nas suas contas no ano passado, o Banco de Portugal prepara-se para apresentar ao Governo resultados líquidos ainda positivos em 2022, com uma entrega de dividendos que fica em linha com o valor previsto no Orçamento do Estado. No entanto, a expectativa para os próximos anos na generalidade dos bancos centrais, incluindo o português, é a de prejuízos, que poderão ser cobertos com as provisões acumuladas.

