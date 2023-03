Trump diz que as eleições de 2024 serão “a batalha final”

O ex-Presidentente dos Estados Unidos Donald Trump prometeu este sábado, em Waco, Texas, no seu primeiro comício oficial de pré-campanha, que as eleições presidenciais de 2024 serão “a batalha final”.

“Os nossos opositores fizeram tudo para esmagar o nosso espírito e quebrar a nossa vontade, mas fracassaram. Apenas nos tornaram mais fortes”, declarou Trump, que aproveitou para criticar o sistema judicial norte-americano, numa altura em que é acusado em quatro processos que estão a correr nos tribunais.

“E 2024 é a batalha final. Essa será a mais importante. Se me voltarem a enviar para a Casa Branca, o seu reinado terminará e os Estados Unidos voltarão a ser uma nação livre”, acrescentou o ex-chefe de Estado, que pretende voltar a ser o candidato do Partido Republicano nas eleições presidenciais do próximo ano.

Trump assegurou, de acordo com as declarações transmitidas pela CBS, que irá superar as acusações contra si, garantindo ao mesmo tempo que “a maior ameaça” para Washington não é a China nem a Rússia, mas os líderes políticos norte-americanos, incluindo alguns dos seus companheiros de partido, como Mitch McConnell, o líder da minoria republicana no Senado, e Ron DeSantis, governador da Florida e seu provável principal adversário nas primárias do seu partido.

“Em muitos sentidos, essas pessoas doentes são uma ameaça maior”, porque, com a China, “podemos lidar”, disse.

O ex-Presidente fez estas declarações dias depois de ter incentivado os seus apoiantes a manifestarem-se contra as acusações que pesam sobre si e de assegurar que as autoridades o iam prender na terça-feira passada, por alegadamente ter subornado a actriz porno Stormy Daniels durante a campanha eleitoral de 2016, algo que acabou por não acontecer.

O caso do pagamento secreto de 130 mil dólares (quase 121 mil euros) a Stormy Daniels por parte do seu então advogado Michael Cohen pode levar uma acusação criminal contra Trump, no que seria a primeira vez na história do país que um antigo Presidente seria acusado criminalmente e prejudicaria as suas aspirações a regressar à Casa Branca.

A escolha de Waco para o seu primeiro comício oficial de pré-campanha mostra os caminhos que o ex-Presidente pretende trilhar, a 30 anos do cerco policial ao rancho da seita religiosa do Ramo Davidiano que terminou com 86 mortos. Desde 1993 que a cidade passou a ser um símbolo para a extrema-direita norte-americana. Dois anos depois, Timothy McVeigh, como vingança do que se passou em Waco, cometeu aquele que foi o pior atentado terrorista em solo continental dos Estados Unidos até ao 11 de Setembro (e continua a ser o pior atentado de terrorismo doméstico do país), a explosão do edifício Alfred P. Murrah, em Oklahoma, que resultou em 168 mortos, 19 delas crianças.