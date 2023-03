A descoberta do fósforo exigiu muita urina

É a quarta peça de teatro escrita por Manuel João Monte, químico da Universidade do Porto. Em Phosphorus (Entre Vénus e Lúcifer) conta-nos a descoberta do fósforo, elemento químico essencial à vida.

Depois de O Bairro da Tabela Periódica (2019), Arsenicum (2020), Que Coisa é o Mundo (2021), este último em co-autoria com Sofia Miguens, chega-nos agora o livro Phosphorus (Entre Vénus e Lúcifer) de Manuel João Monte, professor de química-física da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP). É a ciência no teatro, ou teatro com ciência, pela mão de Manuel João Monte.