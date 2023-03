Nicolás Maduro volta a falhar Cimeira Ibero-Americana

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, não vai estar presente na Cimeira Ibero-Americana que arrancou nesta sexta-feira em Santo Domingo, capital da República Dominicana, delegando essa tarefa na vice-presidente do país, Delcy Rodríguez, confirmou a Europa Press junto do Governo venezuelano.

A presença do Presidente da Venezuela não tinha sido confirmada, apesar dos rumores de que Maduro poderia deslocar-se a Santo Domingo, onde se encontraria com o rei de Espanha, Felipe VI, e com o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez.

Maduro não esteve presente em nenhuma Cimeira Ibero-Americana desde que assumiu a presidência, após a morte de Hugo Chávez, há dez anos. A sua presença estava prevista em 2018 na Guatemala, mas na altura a Venezuela foi representada pelo então ministro dos Negócios Estrangeiros, Jorge Arreaza.

O mesmo aconteceu em 2021, em Andorra, quando delegou a representação, à última hora, na vice-presidente, Delcy Rodríguez, apesar de a comunicação ter sido feita por videoconferência por causa da pandemia de covid-19.

Portugal está representado nesta cimeira pelo Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa e pelo primeiro-ministro, António Costa.