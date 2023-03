Da República Dominicana ao Luxemburgo: Marcelo e Costa juntos no fim-de-semana

O Presidente da República e o primeiro-ministro participam na 28.ª cimeira Ibero-Americana e vão assistir a jogo de futebol no grão-ducado.

Depois de uma semana quente entre Presidente da República e primeiro-ministro, a propósito do pacote da habitação, os dois protagonistas vão estar juntos no fim-de-semana em dois países diferentes. Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa participam na 28.ª cimeira Ibero-Americana, que decorre esta sexta-feira e sábado em Santo Domingo, na República Dominicana.

O Presidente da República já se encontra em Santo Domingo, onde realiza uma visita oficial antes da cimeira. O primeiro-ministro só irá juntar-se no sábado para a iniciativa depois de sair de Bruxelas na sexta-feira, onde participa no Conselho Europeu.

Os dois líderes seguem, depois, para o Luxemburgo, onde no domingo têm um encontro com a comunidade portuguesa, que representa o maior grupo estrangeiro a viver no país. Nessa recepção de homenagem aos emigrantes, o chefe de Estado e chefe de governo vão tentar motivar os portugueses a inscreverem-se para votar nas eleições comunais, segundo a comunicação social local.

No domingo à noite, Marcelo e Costa vão assistir ao jogo de futebol da selecção portuguesa contra a equipa do Luxemburgo a contar para a qualificação do Europeu de 2024.

No âmbito da visita oficial, Marcelo Rebelo de Sousa é recebido pelo grão-duque no Palácio Grão-Ducal. Já o primeiro-ministro tem uma reunião de trabalho com o seu homólogo, Xavier Bettel.

Entre sábado e domingo, o Presidente e o primeiro-ministro terão oportunidade de estar juntos em vários momentos, depois de uma semana de tensão em que Marcelo endureceu as críticas em relação ao arrendamento coercivo, uma das propostas do pacote de habitação, e que suscitou alguns recados por parte de Costa e de outros destacados socialistas.

Os dois protagonistas já não se deverão cruzar com Luís Montenegro, líder do PSD, que se desloca ao Luxemburgo no sábado de manhã no âmbito da iniciativa partidária Sentir Portugal.