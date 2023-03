Todos menos Pepe no primeiro dia de Roberto Martínez

Técnico espanhol conduziu primeira sessão de trabalho com os convocados para os jogos com Liechtenstein e Luxemburgo.

Dia 1 da era Roberto Martínez na selecção portuguesa. Ao final da tarde desta segunda-feira, na Cidade do Futebol, o técnico espanhol conduziu a primeira sessão de trabalho com 25 dos 26 convocados para a dupla jornada que inicia a campanha portuguesa rumo ao Euro 2024. Já se sabia que Pepe fora dispensado no dia anterior por motivos físicos, mas, tirando o central do FC Porto, os restantes eleitos de Martínez subiram ao relvado para o início de uma nova era.

Às 17h30 em ponto, já todos os jogadores estavam à beira do relvado, prontos para iniciar uma sessão de trabalho que, pela amostra dos primeiros 15 minutos (os que foram abertos à comunicação social), foi apenas de recuperação física. Atento à sessão estava Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), acompanhado de outros elementos da estrutura federativa.

Pelo que se viu, Martínez deu ordem para montar um ginásio no relvado, com bicicletas fixas e colchões para os jogadores fazerem treino de recuperação física. Pedaladas e alongamentos para Cristiano Ronaldo e companhia foi o que se viu nesta primeira sessão, em que também marcaram presença dois dos novos adjuntos do técnico, os ex-internacionais Ricardo Pereira e Ricardo Carvalho.

A única novidade da sessão acabou por ser a presença de Celton Biai, guarda-redes do Vitória de Guimarães, convocado por Rui Jorge para os sub-21, mas “emprestado” a Martínez para duas sessões.

A selecção volta a treinar nesta terça-feira, de novo na Cidade do Futebol, mais um dia de trabalho com vista aos jogos com o Liechstenstein (23 de Março, 19h45, Estádio de Alvalade) e o Luxemburgo (26 de Março, 19h45, Cidade do Luxembrugo), os primeiros da selecção portuguesa a contar para o Grupo J da qualificação para o Euro 2024 – Bósnia, Eslováquia e Islândia são as outras equipas do agrupamento.