Costa defende pacote da habitação dos ataques de Marcelo e Cavaco

Costa não se compromete com participação estatal na TAP.

A dias de apresentar as medidas que têm sido mais polémicas do pacote da habitação, o primeiro-ministro usou o debate desta quarta-feira para contra-atacar os críticos, em especial os que não estavam na sala: Marcelo e Cavaco. António Costa aproveitou também as três horas de debate para levantar o véu sobre soluções noutras áreas: prometeu novos apoios para as famílias mais vulneráveis, um aumento para os funcionários públicos e uma redução do IVA dos bens alimentares essenciais.