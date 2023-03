Deslize do Deutsche Bank em bolsa renova receios sobre banca europeia

Duas semanas depois da falência do norte-americano Silicon Valley Bank, que fez renascer os receios de uma nova crise financeira, os mercados continuam em tumulto. Esta sexta-feira, as bolsas europeias estão a registar quedas acentuadas, com a banca a cair para os níveis mais baixos em três meses. A arrastar o sector está o Deutsche Bank, que já chegou a cair mais de 12% na sessão de hoje, numa altura em que vê os investidores a atribuírem mais risco à sua dívida.

Por esta altura, o Euro Stoxx 50, índice accionista que reúne as maiores cotadas europeias, segue a desvalorizar mais de 2%, enquanto o Euro Stoxx Banks, índice que reúne os maiores bancos cotados na Europa, está a derrapar mais de 5% e a negociar em mínimos de Dezembro do ano passado.

A justificar este desempenho está, sobretudo, o Deutsche Bank, que chegou a desvalorizar mais de 12% na sessão desta sexta-feira e segue agora a cair mais de 8%, para os 8,53 euros por acção, o nível mais baixo desde Outubro do ano passado.

Na origem deste comportamento estão os chamados "credit default swaps" (CDS) do Deutsche Bank, produtos financeiros que funcionam como um contrato de seguro que protege os investidores contra o incumprimento de dívida por parte do emitente (no caso, o Deutsche Bank). Esta sexta-feira, os juros associados aos CDS relativos à dívida sénior do banco alemão estão a subir para os níveis mais altos desde 2018, um movimento que reflecte o maior risco atribuído pelos investidores à dívida do Deutsche Bank.

(Notícia em actualização)