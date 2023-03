Reserva Federal sobe taxas de juro em 0,25 pontos

A Reserva Federal aumentou as taxas de juros apesar de os últimos dias terem sido marcados pela turbulência no sistema financeiro.

A Reserva Federal subiu as taxas de juro em 0,25 pontos percentuais, mantendo a estratégia de travar a inflação nos Estados Unidos numa altura em que surgiram sinais de turbulência no sistema financeiro na sequência do aumento do custo de financiamento.

As taxas de juro subiram, assim, para um intervalo entre 4,75% e 5%.