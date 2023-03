“Dispensados sem justa causa”, assistentes do Teatro Nacional São João saem em protesto

Depois do protesto dos assistentes de sala do Museu de Arte, Tecnologia e Arquitectura (MAAT) no mês passado, contra os “falsos recibos verdes” e as condições “indignas” de trabalho que dizem ser prática da instituição, foi agora a vez de os assistentes do Teatro Nacional São João (TNSJ) saírem à rua.

