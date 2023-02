MAAT: assistentes de sala não chegam a acordo com Grupo EDP

Trabalhadores reuniram-se esta quinta-feira com a administração, que não considera existirem falsos recibos verdes. Na próxima terça há uma nova reunião. A ACT já procedeu a uma inspecção no museu.

No passado dia 9, os assistentes de sala do Museu de Arte, Tecnologia e Arquitectura (MAAT), da Fundação EDP, em Lisboa, saíram à rua para denunciar alegadas situações de falsos recibos verdes e reivindicar contratos efectivos de trabalho. No seguimento do protesto, esta quinta-feira reuniram-se com a administração do Grupo EDP no sentido de chegarem a um acordo favorável para os trabalhadores, mas sem sucesso.

“De forma lacónica, a administração disse não considerar que estamos a falsos recibos verdes, mas que somos prestadores de serviços externos, apesar de, como já foi referido inúmeras vezes, marcarmos o ponto, termos uma farda fornecida pelo museu, postos fixos, uma escala e um horário de trabalho, e de recebermos ordens directas de uma chefia - tudo isto configura um vínculo de trabalho efectivo”, explica ao PÚBLICO Marta Antunes, a porta-voz dos trabalhadores.

Segundo a assistente de sala do MAAT, a administração do Grupo EDP questionou a Fundação sobre o porquê de estes trabalhadores, que constituem uma equipa de 24 pessoas, estarem a recibos verdes e não com outro enquadramento laboral. “A Fundação justificou dizendo que todo o restante sector da cultura em Portugal também está [a recibos verdes], especialmente os assistentes de sala. Portanto, se as outras instituições culturais optam por este regime, a Fundação também opta”, refere Marta Antunes. De acordo com a trabalhadora, a Fundação “nem se deu ao trabalho” de tentar provar se estes profissionais estão ou não a falsos recibos verdes.

“É uma resposta absolutamente chocante, como é também o facto de não ter sido evocada qualquer lei ou enquadramento jurídico”, assinala. “No fundo, é isto: são precários porque toda a gente é precária; paciência.” Após este encontro, o Grupo EDP delegou o assunto para o departamento das Relações Laborais da Fundação, com o qual os trabalhadores vão ter uma reunião na próxima terça-feira.

Inspecção da Autoridade para as Condições de Trabalho

O descontentamento entre os assistentes de sala do MAAT tem vindo a adensar-se. No início deste ano viram os seus horários - e, consequentemente, os seus rendimentos - cortados para metade. Uma medida que consideram ser “uma represália” face a uma “reivindicação crescente”, que passava por pedir cadeiras para se sentarem durante os turnos de nove horas e “uma pausa digna” de almoço, além dos 15 minutos concedidos. Segundo os trabalhadores, a chefia dizia-lhe várias vezes que “15 minutos é para comer uma maçã e fumar um cigarro.”

O PÚBLICO apurou que a Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) levou a cabo uma inspecção esta quarta-feira, junto do MAAT. De acordo com Miguel Condeça, outro dos trabalhadores que tem encabeçado esta luta, os inspectores da ACT entrevistaram “pelo menos quatro assistentes de sala”, “pelo menos dois estagiários” e um dos chefes da equipa. Falaram ainda com trabalhadores da loja do museu.

“A primeira pergunta que me fizeram foi se eu estava a trabalhar de pé ou se tinha uma cadeira onde me sentar, ao que respondi que não, não tinha”, conta Miguel Condeça. As outras questões passaram por confirmar se os assistentes de sala têm uma farda fornecida pelo museu, horários e planos de trabalho enviados por email e se a comunicação do pagamento dos honorários é realizada também por escrito. “Tiraram fotografias à farda, bem como aos emails”, aponta Miguel.

“Perguntaram ainda se eu tinha seguro de acidentes de trabalho, ao que respondi que não, e se nós já tínhamos falado com os nossos superiores sobre a possibilidade de haver contratos de trabalho, ao que respondi que sim. Quando o fizemos, a nossa coordenadora disse: ‘Não dá, porque vocês claramente não querem trabalhar aqui para sempre’.” Miguel Condeça informou também a ACT de que não lhe foi pedido para assinar um contrato de prestação de serviços nem qualquer documento relativo à sua relação laboral com o MAAT. “Quando comecei a trabalhar, só me pediram os meus dados e o meu IBAN. Nada mais.”

O PÚBLICO contactou a ACT para saber mais pormenores sobre esta inspecção, mas aguarda resposta.