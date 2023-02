Turnos de nove horas em pé, 15 minutos para almoço: assistentes de sala do MAAT em protesto

Jornadas de trabalho de nove horas em pé, 15 minutos de pausa para almoço, "assédio laboral", cortes nos horários e nos rendimentos, uma equipa de 24 pessoas "a falsos recibos verdes". Os assistentes de sala do Museu de Arte, Tecnologia e Arquitectura (MAAT), da Fundação EDP, saem à rua esta quinta-feira, entre as 14h e as 15h, num protesto à porta do antigo Museu da Electricidade, em Lisboa, para exigir contratos efectivos e "condições de trabalho dignas na cultura".

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt