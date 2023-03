Nova noite de confrontos em Paris após Governo superar moções de censura

Continuam os protestos nas ruas francesas, sobretudo em Paris, horas depois de o Governo do Presidente Emmanuel Macron ter sobrevivido esta segunda-feira a duas moções de censura no Parlamento, na sequência da polémica aprovação do aumento da idade de reforma.

Os manifestantes pegaram fogo a pilhas de lixo nas principais avenidas de Paris, na ressaca de uma sessão parlamentar em que o Presidente francês enfrentou duas tentativas de derrubar o seu executivo e de travar a proposta de reforma no sistema de pensões. A moção apresentada por um grupo de 20 deputados centristas, conhecidos como LIOT, ficou a apenas nove votos de ser aprovada.

Na capital, os bombeiros foram chamados a apagar fogos alimentados pelo lixo que ficou por recolher durante dias, devido às greves.

Também na cidade de Bordéus, um grupo de duas a três centenas de pessoas, principalmente jovens, juntou-se para protestar contra a reforma, ateando fogo a lixo. "Macron, demite-te" e "isto vai rebentar" foram algumas das palavras de ordem ouvidas.

Os protestos das últimas noites, em Paris e noutras cidades francesas, trazem à memória os dias de conflitos durante as manifestações dos Coletes Amarelos, em 2018. Para quinta-feira, está previsto novo dia de greves e manifestações no país, o nono desde o anúncio da contestada medida.