Irmãos Geadas rumam ao Douro e comandam o restaurante da Quinta do Tedo

Os irmãos Geadas, proprietários do G Restaurante, em Bragança, galardoado com uma estrela Michelin, têm novo desafio: o bistrô da Quinta do Tedo é agora também casa das suas artes, a partir de Abril.

Depois de marcarem Trás-os-Montes, os irmãos Geadas preparam-se para conquistar o Douro, com a liderança do bistrô da Quinta do Tedo, em Folgosa (Armamar). O restaurante existe desde 2016, mas a reabertura, prevista para 5 de Abril, é com nova carta e sob a batuta de Óscar na cozinha e António nos vinhos.

O “novo desafio” dos Geadas, proprietários do G Restaurante, em Bragança, o primeiro em Trás-os-Montes galardoado com uma estrela Michelin, partiu de um convite da família Bouchard, dona da propriedade, e além de assinarem as cartas, os dois irmãos vão manter uma “presença regular” no espaço, revelam à Fugas.

O nome do restaurante cresce para abarcar a nova aliança, passando a chamar-se Quinta do Tedo Família Geadas Bistro Terrace. Promete-se uma “cozinha com base na tradição” e “bons produtos transmontanos” aliados “à criatividade e sazonalidade”, lê-se em comunicado de imprensa.

Tendo em conta a localização da quinta, com “uma vista fenomenal para o rio Tedo”, o chef Óscar Gonçalves irá “cruzar os sabores da terra com os sabores do mar” para criar pratos como a entrada de Alheira, maçã e ovo de capoeira ou o prato de Lombinho de porco-bísaro, castanha e maçã, nos quais está em destaque a maçã de Armamar.

Foto Vista da Quinta do Tedo dr

Bacalhau, samos, batata e couve-galega; Lombo de javali e cogumelos; Massa fresca de boletus e estufadinho de legumes; ou Brás de legumes e cogumelos são outros dos pratos que poderão ser degustados no restaurante, com 30 lugares no interior e 20 na esplanada.

Já a harmonização com os vinhos da Quinta do Tedo ficará a cargo do escanção e sommelier António Gonçalves (o verdadeiro nome da família, ainda que seja conhecida como Geadas desde que um cliente disse ao pai Adérito, num dos primeiros espaços que teve em Vinhais, que ali os preços "queimavam como a geada").

Já o preço médio por pessoa no restaurante da Quinta do Tedo será "de 50€”, aponta o gabinete de comunicação à Fugas.

O Bistro Terrace foi fundado pelos irmãos Bouchard em 2016 para servir petiscos a acompanhar o vinho Douro DOC, o Vinho do Porto e o azeite virgem extra produzidos pela Quinta do Tedo. Entretanto, o espaço já teve diferentes chefs e conceitos, preparando-se agora para nova etapa com os irmãos Geadas.