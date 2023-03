Na Semana do Medronho & Mel de Odemira até a mousse vem com cheirinho

De Milfontes à Zambujeira do Mar, de Almograve a Odemira. Mais para a costa, mais para o interior, é sempre com medronho e mel, ou juntando os dois na melosa, que se fazem as contas à mesa.

Cabrito no forno com mel, cachaço com mel e mostarda, cheesecake de medronho, cornucópia de beterraba e mel com mousse de queijo de cabra, pudim de mel, mousse de medronho e café, ​crème brûlée flambeado com medronho…

No que toca à ementa apresentada pela Semana Gastronómica Medronho & Mel SW de Odemira, o trabalho da escolha não é facilitado. Poderá até complicar-se se acrescentarmos os créditos da pastelaria regional e conventual, em degustação por meio de azevias, broas, alcôncoras ou popias​, tartes, biscoitos e queijadas.

Promovida pela autarquia, entre 25 de Março e 2 de Abril, a iniciativa senta-se à mesa de nove restaurantes e pastelarias do concelho (ver caixa), que se associaram à causa para dar a conhecer este duo de Odemira, seja como elementos centrais de pratos, petiscos e sobremesas, seja em provas por conta própria, ao copo e à colherada.

Foto nelson garrido

Tudo para promover a tradição e a qualidade dos ingredientes locais – que, nota o município, são “considerados como estratégicos para o desenvolvimento e dinamismo económico do concelho” – e, de caminho, mostrar que há mais ondas para navegar nestas praias.

A dar corpo ao programa, e em parceria com a Arbutus - Associação para a Promoção do Medronho, são dinamizadas visitas a unidades de transformação de medronho, para desvendar os Segredos do Medronho do SW. Passam por São Luís, São Teotónio, Taliscas, Quebradinha e Vale Porquinho e decorrem todos os dias, entre 27 de Março e 1 de Abril (calendário respectivo disponível aqui). A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição.

Na mesma cesta cabe a Degustação Segredos do Medronho, agendada para 31 de Março, às 17h30, no Espaço Criar (Odemira), que dá a provar aguardentes e cocktails à base do fruto vermelho, a par de um workshop culinário e animação musical.

Semana Gastronómica Medronho & Mel SW Porto das Barcas (Vila Nova de Mil Fontes)

Adega 22 Restaurante Margens da Planície (Vila Nova de Mil Fontes)

Tasca do Celso (Vila Nova de Mil Fontes)

Pão, Café & Companhia (Vila Nova de Mil Fontes)

Restaurante Marisqueira Sol Dourado (Zambujeira do Mar)

O Escondidinho do Poço (Odemira)

Restaurante Marisqueira A Chaminé (Brejão)

Sabores e Mar (Longueira)

Casa do Lagar (Colos)

Vai um medronho? Ou, se preferir, é juntar medronho e mel e brindar com uma melosa.