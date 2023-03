BE acusa PS de impedir escrutínio sobre suspeitas de planeamento fiscal na FPF

O PS e o PSD chumbaram o pedido do Bloco de Esquerda (BE) para ouvir na Assembleia da República o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, sobre as suspeitas de planeamento fiscal e contributivo que envolvem o modelo contratual usado com o anterior seleccionador nacional, Fernando Santos, e para escrutinar a contratação do actual treinador, Roberto Martínez.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt