FPF não diz se contratou Martínez através de empresa ou directamente

As imagens oficiais do primeiro dia de Roberto Martínez como novo seleccionador nacional da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) mostram o técnico catalão a conhecer os cantos à casa, ou melhor, à “cidade do futebol” em Oeiras — a cumprimentar os funcionários nos gabinetes, a tomar o pequeno-almoço com os dirigentes, a fazer o retrato oficial, a tirar fotografias promocionais no estacionamento subterrâneo do edifício, a visitar os balneários, os campos de treino, os estúdios do Canal 11, a espreitar os troféus.