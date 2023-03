Criança de três anos mata com um tiro a irmã de quatro nos Estados Unidos

As duas crianças foram deixadas sem supervisão em casa, onde encontraram uma arma de fogo. Disparo acidental de pistola semiautomática matou a irmã mais velha, de quatro anos.

Uma criança de três anos alvejou mortalmente a irmã, de quatro anos, no domingo, depois de ter encontrado uma arma carregada em casa, na cidade texana de Houston, Estados Unidos da América. A arma foi disparada “acidentalmente”, de acordo com o xerife do condado de Harris, Ed Gonzalez.

As duas crianças estavam num dos quartos do apartamento em que viviam com os pais. Na habitação estavam cinco adultos, todos familiares ou amigos, mas em divisões diferentes. As irmãs foram deixadas sem supervisão – um progenitor pensava que o outro estava a tomar conta das filhas, e vice-versa. Uma delas encontrou a pistola carregada e disparou um único tiro.

“A criança de três anos obteve acesso a uma pistola semiautomática carregada. Os familiares ouviram um único tiro. Correram para o quarto e encontraram a criança de quatro anos, sem reacção”, disse Gonzalez em conferência de imprensa, descrevendo a situação “trágica” e “evitável”.

O xerife acrescentou que a vítima do disparo foi declarada morta no local do incidente, à chegada das equipas de emergência.

“"Parece apenas mais uma história trágica de, mais uma vez, uma criança ter acesso a uma arma de fogo e ferir outra pessoa, e desta vez houve um tiro fatal", disse Ed Gonzalez.

O agente acrescentou que a Procuradoria do Condado de Harris ainda vai decidir se algum dos adultos presentes na casa responderá perante a justiça, com base numa investigação que ainda se encontra em fase preliminar.

Esta não é situação inédita nos Estados Unidos. Há registo de vários casos crianças com acesso a armas carregadas que acabam por alvejar familiares por acidente, por vezes com repercussões legais para os adultos responsáveis. Em Janeiro de 2023, o avô de um rapaz de três anos foi acusado depois de o neto ter alvejado mortalmente outra criança de quatro anos.

As armas de fogo são a principal causa de morte de jovens norte-americanos. Segundo dados divulgados pelos Centros de Controlo e Prevenção das Doenças dos Estados Unidos (CDC), as armas de fogo superavam, em 2020, os acidentes de trânsito, e com uma tendência crescente, na causa de morte de crianças e adolescentes norte-americanos até aos 19 anos.

Nesse ano, 4368 menores de 19 anos morreram por ferimentos causados por uma arma de fogo.

O grupo activista Everytown for Gun Safety estima que este ano já tenham acontecido pelo menos 58 disparos acidentais de armas por parte de crianças nos Estados Unidos, que resultaram em 22 mortes e 37 feridos.

Segundo a organização norte-americana Gun Violence Archive, os Estados Unidos já somaram 47 mortes e 113 crianças até aos 11 anos feridas devido a disparos de armas de fogo.