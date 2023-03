Pais & filhos. Na passadeira vermelha, estrelas desfilaram em família

O jovem actor irlandês Paul Mescal tem tido vários sucessos nos últimos anos. Depois de, em 2021, ter conquistado o BAFTA de melhor actor pela sua participação na série Normal People, recebeu a notícia, em Janeiro deste ano, que tinha sido nomeado para um Óscar por Aftersun.

Só que, paralelamente às boas notícias, Mescal também teve de lidar com momentos difíceis. No mesmo dia em que descobria estar nomeado, a sua mãe rapava o cabelo antes de iniciar o tratamento a um mieloma múltiplo, um tipo de cancro da medula óssea.

“A minha mãe cortou o cabelo hoje em preparação para a quimioterapia e depois o Paul foi nomeado para um Óscar. A vida é uma loucura”, escreveu a cantora Nell Mescal, irmã de Paul, no Twitter, a 24 de Janeiro.

O difícil tratamento não desanimou nem mãe nem filho. E, depois de ter aparecido nos BAFTA com pai e mãe ao seu lado, Paul Mescal desfilou na passadeira dos Óscares com a mãe. O prémio acabaria por distinguir Brendan Fraser pelo seu papel em A Baleia, mas a alegria do clã irlandês não esmoreceu.

Mescal não foi o único a trocar um par romântico por uma companhia de sangue. Essa foi também a escolha da actriz Andie MacDowell, que se fez fotografar com a filha Rainey Qualley, de 33 anos e também actriz; ou de Colin Farrell, que surgiu ao lado do filho Henry, de 13 anos. Já Jennifer Connelly fez par com o filho Stellan, de 19 anos, enquanto Salma Hayek brilhou ao lado da filha Valentina, de 15 anos.