Óscares 2023: o Melhor Filme é Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo

Escrito e realizado pelo duo Daniels, composto por Daniel Scheinert e Daniel Kwan, Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo é o grande vencedor da 95ª edição dos Óscares. Arrecadou sete das 11 estatuetas para as quais estava nomeado. Tornou-se, aliás, o terceiro filme de sempre a receber três prémios de representação nesta cerimónia – só ficou de fora Stephanie Hsu, como Melhor Actriz Secundária, tendo ido o prémio para a colega Jamie Lee Curtis –, depois de Um Eléctrico Chamado Desejo, de Elia Kazan, e Escândalo na Televisão, de Sidney Lumet, que mesmo assim não ficaram com o galardão de Melhor Filme.

No discurso de aceitação, o produtor Jonathan Wang mencionou o carácter estranho do filme e as pessoas "esquisitas" que o fizeram. Também citou uma das suas linhas mais românticas à sua esposa (algo como "noutra vida, eu teria adorado só lavar a roupa e fazer as declarações de impostos contigo"), falou do seu pai, que "como muitos pais imigrantes, morreu jovem", e lhe terá ensinado que "Nenhuma pessoa é mais importante do que lucros e nenhuma pessoa é mais importante do que mais alguém".

A distribuidora A24, que também foi responsável por A Baleia, que ganhou dois Óscares – incluindo um para Brendan Fraser, que contracenou com Michelle Yeoh, protagonista de Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo em A Múmia: O Túmulo do Imperador Dragão, de 2008 –, também foi agradecida pelo risco que tomou.

Daniel Kwan, com o seu casaco a dizer "punk" atrás, tal como Evelyn, a protagonista do filme interpretada pela também oscarizada Yeoh, disse que, depois dos Óscares de Melhor Argumento Original e Realização, ele e o colega Scheinert já tinham falado o suficiente, mas assinalou "o mundo está a mudar rapidamente e tenho medo de que as nossas histórias" não tenham vagar para o acompanhar.

A estatueta foi entregue por Harrison Ford, que fez Indiana Jones e o Templo Perdido com Ke Huy Quan, que ganhou o Óscar de Melhor Actor Secundário​ por este mesmo filme.