Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo, o filme-sintoma dos Óscares

Para a noite de Óscares que se avizinha, há duas coisas que é preciso saber: sim, Portugal está nomeado pela primeira vez com Ice Merchants, de João Gonzalez, e sim, Tudo Em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo é o grande favorito para Melhor Filme e mais umas quantas categorias. Se o caminho que a animação portuguesa fez para aqui chegar já foi amplamente retratado, o fenómeno Tudo Em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo tem ainda uma última história para contar. A do seu estúdio independente, que está tão na moda que até as T-shirts com o seu logótipo são uma peça cobiçada pelos cinéfilos. A forma como aterrou neste biénio 2022/2023 e a lista de candidatos com que compete dizem muito sobre a gramática do cinema norte-americano actual.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt