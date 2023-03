Óscares 2023 em cinco protagonistas

João Gonzalez

Evidentemente, João Gonzalez. Tem toda a ironia da justiça poética que, depois de anos de estratégias mais ou menos publicamente afirmadas para levar o cinema português aos Óscares, a chegada, e a primeira possibilidade real de uma conquista, se faça através dessa espécie de continente à parte que é o cinema de animação. João Gonzalez, muito jovem (27 anos), com formação musical (piano), que à terceira curta-metragem, o bonito Ice Merchants, se vê projectado para estas esferas com que provavelmente nunca sonhara, tem todo o mérito pessoal, mas também estará na cerimónia como “rosto”, rosto do viveiro da animação portuguesa, que há anos tem um dinamismo exemplar e, como se vê, enorme capacidade de regeneração. Aconteça o que acontecer, já ganharam, Gonzalez e o cinema de animação português.

Foto João Gonzalez. "Ice Merchants" é o primeiro filme português nomeado para os Óscares Manuel Roberto

Michelle Yeoh

Pode ser a hora de glória de Michelle Yeoh, actriz nascida na Malásia (em 1962) e que paulatinamente foi fazendo a caminhada entre os filmes de acção de Hong Kong, em que se iniciou na década de 80, e a primeira linha de Hollywood. Com formação de bailarina, usou essa aptidão para as coreografias de artes marciais ou pseudo-artes marciais nos filmes de Jackie Chan, de quem foi uma das principais “sidekicks”. Saltou para o cinema ocidental como “Bond girl” em O Amanhã Nunca Morre, no final dos anos 1990, mas nisso acompanhou o processo de crescente abertura de Hollywood aos asiáticos e às influências do cinema asiático, por exemplo com os filmes de Ang Lee (foi a estrela feminina de O Tigre e o Dragão). É casada com uma figura do automobilismo, Jean Todt, que foi presidente da Federação Internacional do Automóvel (FIA) e estratega, nos bastidores, de dezenas de vitórias de Michael Schumacher.

Foto Michelle Yeoh recebeu todos os prémios das guildas com "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" MARIO ANZUONI/reuters

Ruben Östlund

Um fenómeno, este sueco nascido em 1974. Com o filme com que primeiro se notabilizou internacionalmente, Força Maior, em meados da década passada, não parecia destinado a tornar-se o papa-palmas de ouro em que se tornou – os seus últimos dois filmes, O Quadrado (2017) e O Triângulo da Tristeza, ganharam o principal prémio de Cannes, para crescente enxoframento de uma boa parte (diríamos até da melhor parte) da crítica internacional. É que se em Força Maior, por exemplo, Östlund ainda parecia preocupado com o cinema, em O Triângulo da Tristeza, filme que é uma longa anedota sobre o desequilíbrio das vidas dos ricos e dos pobres “globais”, já parece apenas preocupado com o gesto espalhafatoso. Óptimo para ele, com certeza, que pode ganhar os Óscares de Melhor Realizador e Melhor Argumento, e já espetou uma lança em Hollywood.

Foto Ruben Östlund recebeu a Palma de Ouro em Cannes por "Triângulo da Tristeza", agora nomeado para o Óscar de Melhor Filme e Realização CLEMENS BILAN/reuters

Cate Blanchett

É possível imaginar Tár, de Todd Field, com outra actriz protagonista: o olhar-máquina de Field leva tudo à frente, não se vê a câmara dele a portar-se diferentemente consoante os corpos e as personalidades que filma. Mas dificilmente seria um filme tão eficaz sem Cate Blanchett. Esta australiana nascida em 1969, veterana em nomeações para os Óscares (vai em oito, até nisso se confirmando como espécie de “nova Meryl Streep”) e já com dois em casa (Melhor Secundária no Aviador, de Martin Scorsese, Melhor Actriz principal no Blue Jasmine, de Woody Allen), é meio-Tár, a convicção e a altivez, ao mesmo tempo muito robóticas e muito desguarnecidas, que empresta à personagem são as condições do seu magnetismo e do jogo de atracção e repulsa que ela desperta no espectador – mas é tudo feito com quase nada para além dela própria, sem próteses nem efeitos, a maneira de mover o corpo, de colocar as frases, de dirigir os olhares. É uma das grandes actrizes do nosso tempo, estatuto que sairá intacto quer ganhe quer não.

Foto Cate Blanchett em Berlim para "Tár" Fabrizio Bensch/REUTERS

Brendan Fraser

É o grande “repescado” do ano, Brendan Fraser, actor que nunca foi levado muito a sério, que frequentemente foi usado como uma piada, que aliás ele aceitou com um certa coragem, e que de facto fez um longo caminho desde os tempos em que era George, o Rei da Selva, um Tarzan apatetado, ou a principal vedeta do franchise da Múmia (onde chegou a contracenar com outra nomeada deste ano, Michelle Yeoh), e por alguma razão foram estes filmes que prevaleceram na memória, não aqueles com outra seriedade (Fraser foi, por exemplo, o jardineiro-cuidador do James Whale de Ian McKellen em Gods and Monsters, no final dos anos 1990). Uma das (poucas) coisas simpáticas de Darren Aronofsky é este fraquinho por actores na mó de baixo, e já tinha ido às profundezas do esquecimento resgatar Mickey Rourke em The Wrestler. Fez o mesmo com Fraser em A Baleia, e ofereceu-lhe um filme à (insuflada) medida dele. Aos 54 anos, arrancado ao sarcófago da múmia para onde foi remetido, pode ter aqui o princípio de uma segunda vida, e será certamente uma das estrelas da cerimónia.