O bem que se come no lar das donas de casa

Estive uma semana a fazer uma dieta líquida e a fantasiar, por vingança, com a ementa semanal que Laura Santos recomendava às "esposas dedicadas" no livro A mulher no lar, em que o lar ainda não é o lar em que está a pensar, e a dona de casa também não era a proprietária do imóvel.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt