Surma e Ice Merchants no festival norte-americano SXSW que começa esta sexta-feira

O projecto musical Surma, de Débora Umbelino, e o filme Ice Merchants, do realizador João Gonzalez, são as propostas portuguesas que integram o cartaz do festival South By Southwest (SXSW), que começa esta sexta-feira em Austin, capital do estado norte-americano do Texas.

De acordo com informação disponível no site oficial do festival, Ice Merchants, que integra a competição de curtas-metragens de animação, será exibido duas vezes, este sábado (11 de Março) e no dia 15. A actuação de Surma está marcada para 18 de Março.

O SXSW, que teve a primeira edição em 1987, é um festival anual que ocupa a cidade de Austin com conferências, debates, cinema e dezenas de concertos em simultâneo, para uma audiência que integra o público em geral, mas sobretudo figuras da indústria criativa, promotores, elementos de editoras e agentes.

Ice Merchants, a terceira curta de João Gonzalez, é uma história sobre perda e laços familiares. Tem como ponto de partida uma casa numa montanha, onde moram um pai e um filho que produzem gelo. Todos os dias, os dois saltam da varanda, de pára-quedas, para venderem esse gelo aos habitantes no vale da montanha.

Esta curta-metragem, composta apenas por imagens desenhadas e música (não há narrador nem diálogos), é uma co-produção portuguesa, francesa e britânica.

Ice Merchants teve a sua estreia mundial em 2022 na Semana da Crítica de Cannes, em França, onde foi premiado. Desde então, tem somado vários outros prémios, entre os quais o de melhor curta nos prestigiados prémios Annie e o prémio do público no festival internacional Anima, em Bruxelas.

O filme de João Gonzalez, que é candidato aos Óscares, está actualmente em exibição nos cinemas portugueses.

Para Surma, este será um regresso ao SXSW, onde esteve em 2018 para apresentar o primeiro disco, Antwerpen. Em 2023, o foco estará em alla, o segundo longa-duração, editado em Novembro.

A internacionalização tem sido uma forte aposta de Surma, que, desde 2018, conta com mais de 200 actuações em 15 países da Europa, América e Ásia. O percurso, interrompido pela pandemia, é retomado este ano.

O SXSW decorre até 19 de Março.