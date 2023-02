Ice Merchants, o candidato português ao Óscar, ganhou nos prémios Annie

Ice Merchants, de João Gonzalez, venceu o prémio de melhor-curta metragem nos Annie, em Los Angeles. É a segunda vez que uma curta portuguesa vence os mais importantes prémios norte-americanos do cinema de animação, atrabuídos pela Sociedade Internacional de Cinema de Animação. A vitória acontece na antecâmara dos Óscares, agendados para daqui a duas semanas, para os quais um filme de autoria portuguesa está nomeado pela primeira vez. O grande vencedor em Los Angeles foi Pinóquio de Guillermo del Toro, que conseguiu cinco prémios — entre os quais o de Melhor Filme de Animação.

A 50.ª edição dos Annie Awards decorreu no Royce Hall, no campus da Universidade da Califórnia (UCLA), durante a madrugada de domingo (hora de Portugal continental). Nos Annie, que a Sociedade Internacional de Cinema de Animação atribui todos os anos, o filme português competia com Amok, do húngaro Balázs Turai; Black Slide, do israelita Uri Lotan; Love, Dad, da checa Diana Cam Van Nguyen; e The Flying Sailor, das canadianas Amanda Forbis e Wendy Tilby. Apenas este último está também na lista dos cinco candidatos à estatueta de Melhor Curta de Animação nos Óscares.

Se é verdade que os Óscares carregam mediatismo e impacto, não têm na carreira de um animador o lugar especial dos Annie, comentava João Gonzalez, antes de saber que Ice Merchants estava nomeado para os dois prémios.

Em 2020, fora a vez de Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias, da realizadora portuguesa Regina Pessoa, receber o Annie de melhor curta-metragem, um momento histórico para Portugal com a primeira vitória nos relevantes prémios. Regina Pessoa, entretanto também membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood que vota os Óscares, vê agora João Gonzalez e a muito premiada curta Ice Merchants suceder-lhe como espécie de prova da vitalidade do cinema de animação português.

“Pouca gente por cá sabe, mas Portugal tem das animações autorais mais fortes do mundo”, disse João Gonzalez, em entrevista ao PÚBLICO.

Ice Merchants, projecto final do mestrado em Animação na londrina Royal College of Arts, que Gonzalez continuou a desenvolver durante a pandemia, é o primeiro filme português nomeado para os Óscares, cujos vencedores serão conhecidos a 12 de Março.

A curta de 14 minutos estreou-se na Semana da Crítica do Festival de Cannes e foi o primeiro filme de animação português a ganhar o Leitz Cine Discovery, no mais conceituado festival de cinema do mundo.

Ice Merchants fez um importante caminho no último ano no circuito dos festivais, acumulando distinções e culminando com a primeira nomeação de uma produção maioritariamente portuguesa e de autoria nacional para os Óscares. Esta história de um pai e filho dura 14 minutos, durante os quais esta família salta de pára-quedas da sua montanha gelada para vender o gelo que produziram durante a noite na aldeia no sopé. "O belíssimo filme de João Gonzalez não existe num vácuo, mas faz, sim, parte de uma pequena “escola” nacional de cinema de animação que tem vindo a dar cartas ao longo dos últimos anos com nomes aclamados como Regina Pessoa, Laura Gonçalves, David Doutel e Vasco Sá", recordava há dias Jorge Mourinha na sua crítica no PÚBLICO, a propósito da estreia no circuito comercial do filme.

Depois de correr o circuito dos principais festivais de cinema, um Ice Merchants estreou-se nos cinemas portugueses a 16 de Fevereiro. Na primeira semana, 3277 espectadores compraram bilhete para ver a curta, em 353 sessões, mostram os dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual.

O Governo português apoia, com um valor ainda por revelar, a campanha de representação e promoção de Ice Merchants para os Óscares, anunciou a tutela da Cultura dia 9. A curta foi produzida pela cooperativa portuguesa Cola Animation, em co-produção com França e Reino Unido, sendo distribuída pela Agência da Curta-Metragem, que nos EUA terá com parceira a conceituada revista New Yorker.

Del Toro foi então o grande vencedor da noite dos Annie, sendo que o filme Marcel The Shell With Shoes On, que compete com Pinóquio para o Óscar de Melhor Filme de Animação, recebeu o segundo Annie mais importante — o de Melhor Filme de Animação Independente. A lista completa de vencedores pode ser encontrada aqui. Com Joana Amaral Cardoso