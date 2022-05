Ice Merchants, de João Gonzalez, vence prémio da Semana da Crítica em Cannes

Pela primeira vez em 61 edições da Semana da Crítica, uma das mais importantes secções competitivas paralelas do Festival de Cannes, um filme de animação venceu o prémio Leitz Cine Discovery, destinado à melhor curta-metragem a concurso. A distinção coube ao português João Gonzalez, com Ice Merchants, que teve a sua estreia mundial na quarta-feira.

O júri presidido pela realizadora tunisina Kaouther Ben Hania atribui o grande prémio da Semana da Crítica a La Jauría, do colombiano Andrés Ramírez Pulido, uma estreia na longa-metragem.

Natural do Porto, onde nasceu em 1996, João Gonzalez tem em Ice Merchants a sua primeira produção profissional, depois de Nestor e The Voyager. Além da realização, o cineasta assina também a banda sonora do filme, do qual foi ainda instrumentista.