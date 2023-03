BBC One não vai passar episódio da nova série de David Attenborough por receio de controvérsia

O canal BBC One decidiu não transmitir na televisão o sexto episódio da nova série documental conduzida pelo célebre naturalista David Attenborough sobre a vida selvagem no território britânico devido a receios de que as temáticas abordadas no episódio, dedicado às causas da destruição do mundo natural, gerem um backlash (uma forte reacção negativa) de políticos e da imprensa mais conservadora, noticiou esta sexta-feira o jornal britânico The Guardian.

Wild Isles, narrada por Attenborough, tem estreia marcada para este domingo e dedica-se à fauna e flora do Reino Unido e Irlanda. Serão transmitidos no canal britânico BBC One apenas cinco episódios – a série completa, com o sexto episódio, poderá ser vista apenas através da plataforma iPlayer da BBC.

Este episódio, relata o Guardian, traz um olhar mais duro para as causas do declínio da vida selvagem no Reino Unido, como a desflorestação e a exploração agro-pecuária. Entre as soluções apontadas estão exemplos de rewilding, um conceito que é olhado com desconfiança entre círculos mais conservadores.

De acordo com o Guardian, os autores do programa e outras figuras dentro da BBC estão perplexos com a decisão, receando que esta tenha sido uma cedência a lobbies com “métodos dinossáurios”, como a indústria agro-pecuária. Já entre os jornais mais conservadores, as críticas vão no sentido oposto: esta semana, o Telegraph atacou a BBC por produzir a série, criticando ainda o facto de ter tido apoio financeiro das organizações ambientalistas World Wide Fund for Nature (​WWF) e Royal Society for the Protection of Birds (​RSPB).

Laura Howard, uma das produtoras do programa, explicou ao Guardian que o contributo da RSPB, em particular, foi importante na verificação científica dos guiões, fornecendo informações sobre o declínio da vida selvagem no país. “É inegável, estamos incrivelmente desprovidos de natureza. E não creio que isso seja uma afirmação política, são apenas factos.” A produtora conta ainda que a série Wild Isles explica como é que as práticas agrícolas têm prejudicado a vida selvagem, mas são também representados exemplos de boas práticas.

A série esteve a cargo da produtora Silverback Films, responsável por séries anteriores, como Our Planet, que contou com a colaboração da Unidade de História Natural da BBC e implicou 200 sessões de filmagens ao longo de 1631 dias. Emitida quatro anos depois da série documental Green Planet, a anterior aventura do naturalista britânico, Wild Isles deverá ser a última série em que David Attenborough, que já conta 96 anos, acompanha as filmagens.

As críticas conservadoras não deixam de trazer uma certa ironia, tendo em conta que David Attenborough foi durante muito tempo condenado por ambientalistas precisamente pela falta de firmeza nas referências, nas suas famosas séries documentais, ao papel da acção humana e da crise climática nas perdas de biodiversidade por todo o mundo. Nos trabalhos mais recentes, o naturalista (que chegou a ser director de informação na BBC nos anos 60 e 70) já não deixava espaço para dúvidas sobre o papel do homem na crise climática do planeta.

A BBC tem sido atacada, em particular por sectores mais conservadores, por alegados enviesamentos na informação. Esta semana, também o jornalista desportivo Gary Lineker viu o seu emprego posto em causa por ministros do Partido Conservador depois de comentários críticos à nova lei de asilo do Reino Unido. O antigo jogador não foi demitido, mas acabou por ser afastado do programa Match of the Day.