Pela Via Algarviana, há novas caminhadas (e guias) para descobrir o Algarve interior

Via Algarviana tem sete novos trilhos: por Monchique, por Alcoutim ou de olho no rio Arade. Mais novidades: app, guia da via renovado e Guia de Percursos Pedestres de Monchique a ser lançado este mês.

Primavera a chegar, Via Algarviana em flor. Os sete novos percursos da grande rota gerida pela Associação Almargem, que cruza mais de 300km de Algarve para dar a conhecer a região para além do sol e mar, espraiam-se pela serra de Monchique, pela "paisagem serrana do interior de Alcoutim" e na "companhia do rio Arade". Estas novas redescobertas passo a passo da natureza, cultura e gentes do Algarve contam também como novos apoios informativos, incluindo guias e uma aplicação.