Hélas”, diz Manuel Pinho

Há coisas absolutamente extraordinárias que são recebidas com um encolher de ombros, e não deve ser assim, não pode ser assim. Façamos, pois, um esforço genuíno para abrir a pestana, mesmo que já nada nos surpreenda. No requerimento de abertura de instrução do caso EDP, apresentado pela defesa de Manuel Pinho, o ex-ministro da Economia confessa actos inconcebíveis num país decente e civilizado. Não é possível ouvirmos essa confissão como se Pinho estivesse à mesa da Portugália a pedir o bife da casa. Não, isto não é normal. Não, isto não é apenas uma admissão de aldrabices. Isto é uma revelação escandalosa que atinge o coração do regime, e exige tanto consequências judiciais como consequências políticas.

